Кличко розповів, чого чекати на Новий рік та Різдво у Києві
Фото: КМДА
Мер Києва Віталій Кличко в ексклюзивному інтерв’ю телеведучому ICTV Вадиму Карп’яку розповів, що буде з Різдвом та Новим роком у столиці цього року.
– Насамперед ми відштовхуємось від питання безпеки. Скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не буде. Але щодо святкувань – я переконаний, що кожен зможе відсвяткувати у своїй родині. Однак таких масових святкувань, як завжди, сто відсотків не буде, – сказав Кличко.
Він додав, що по новорічній ялинці розглядається питання, щоб у такі складні часи вона все ж таки була.
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– Ми розглядаємо в обмеженому варіанті святкування і Нового року, і різдвяних свят. Скасовувати не хочемо, адже це традиція та світло, добрі емоції мають бути, – резюмував мер.