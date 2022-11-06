Кличко розповів, чого чекати на Новий рік та Різдво у Києві

Листопад, 05 в 23:28

Мер Києва Віталій Кличко в ексклюзивному інтерв’ю телеведучому ICTV Вадиму Карп’яку розповів, що буде з Різдвом та Новим роком у столиці цього року.

– Насамперед ми відштовхуємось від питання безпеки. Скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не буде. Але щодо святкувань – я переконаний, що кожен зможе відсвяткувати у своїй родині. Однак таких масових святкувань, як завжди, сто відсотків не буде, – сказав Кличко.

Він додав, що по новорічній ялинці розглядається питання, щоб у такі складні часи вона все ж таки була.

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