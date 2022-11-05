Чи можливий у Києві повний блекаут та як до нього підготуватись – відповідь Кличка

Листопад, 05 в 21:38

Найгірший сценарій, коли Київ опиниться без світла, водопостачання, тепла та зв’язку можливий, але влада робить все, аби цього не допустити.

Про це міський голова Віталій Кличко повідомив в ексклюзивному інтерв’ю телеведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

– Ми робимо все, щоб цього (блекауту, – Ред.) не відбулось. Але ворог робить все, щоб місто було без тепла, електрики, водопостачання, щоб ми померли. І від того, на скільки ми будемо готові до різних ситуацій, залежить і майбутнє країни, і майбутнє кожного з нас. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії для того, щоб витримати і підготуватися, – каже Кличко.

Він зазначив, що зроблений запас палива, електрогенератерів, великий запас їжі, води, підготовлені пункти обігріву, бювети.

Зараз дивляться

– Ми готові до різних сценарій і в жодному разі руки опускати ми не будемо і піднімати також, – додав мер міста.

Крім того, Кличко заявив, що кожний киянин повинен заздалегідь підготуватись до екстреної ситуації та дізнатись про місцезнаходження пунктів обігріву, найближчого бювету.