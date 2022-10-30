Нам потрібні ці засоби: посол України закликав Німеччину швидше надавати танки і артилерію

Жовтень, 30 в 15:07

Німеччина має прагнути, щоб Україна якнайшвидше виграла цю війну, щоб припинилися безглузді смерті й відновився мир.

Для цього нам потрібні сучасні основні бойові танки. Про це заявив новий посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Він закликав німецький уряд швидше розглядати постачання нашій країні зброї, зокрема бойових танків і далекобійної артилерії.

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– Якщо ми збираємося відтіснити росіян, нам потрібні ці засоби. Ми неодноразово пояснювали це федеральному уряду Німеччини. Скажу своїми словами: я люблю німецьку дику природу, особливо леопардів і куниць, – сказав Макеєв, натякаючи на танки Leopard та БМП Marder, що в перекладі на українську означає куниця.

Посол розкритикував те, як Німеччина зараз постачає озброєння Україні. Він переконаний, що ФРН могла би зробити набагато більше.

Олексій Макеєв наголосив: замість того, щоб швидко надати те, що дійсно допомогло б у боротьбі з окупантами, нам тижнями пояснюють, чому наші вимоги не можуть бути задоволені за жодних обставин.

Посол додав, що так триває кілька тижнів або місяців, і врешті-решт Німеччина допомагає тільки тоді, коли стає майже надто пізно. Зокрема, Макеєв нагадав, що так було з бронетехнікою, артилерією, ракетними установками.