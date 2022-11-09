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Факти / Україна

Росія заявила про відступ з Херсона і виведення своїх військ з правого берега Дніпра

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Росія заявила про відступ з Херсона і виведення своїх військ з правого берега Дніпра
Фото: Depositphotos

Російське командування оголосило про відступ із Херсона. Про це заявив командувач російських військ у Херсонській області Сергій Суровікін.

Повідомляється, що він подав цю пропозицію 9 листопада міністру оборони РФ Сергію Шойгу, на що той погодився.

— Приступайте до відводу військ, – сказав Шойгу.

Це був єдиний обласний центр, який російські окупанти захопили з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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Причина втечі із українського Херсона, як заявив Шойгу, “життя та здоров’я військовослужбовців РФ завжди є пріоритетом”.

За словами Суровікіна, в “нинішніх умовах Херсон та прилеглі населені пункти неможливо повноцінно забезпечувати”.

— Оцінивши ситуацію, пропоную зайняти оборону лівим берегом Дніпра, — заявив він.

У своїй доповіді російський генерал назвав це рішення “важким”. Він додав, що цей “маневр” буде здійснено в найближчі терміни.

У середині жовтня, на тлі очікування контрнаступу ЗСУ, маріонетки Кремля у Херсонській області оголосили про “евакуацію” мирного населення з правого берега Дніпра.

7 листопада російське опозиційне видання Медуза повідомляло, що Кремль підготував методички щодо відступу з Херсона та доручив підготувати громадську думку в Росії до цього.

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