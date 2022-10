Що криється за заявами Суровікіна та примусовою депортацією людей з Херсона

На Херсонщині окупанти на сім днів закривають в’їзд в область для цивільних, а ватажок російських колаборантів Володимир Сальдо заявив, що всі окупаційні “органи влади” переїжджають на лівий берег Дніпра.

Раніше він також заявив, що до 60 тис. жителів Херсонської області буде переміщено до Росії або на лівий берег, ймовірно, примусово.

19 жовтня російський диктатор Володимир Путін оголосив про запровадження “воєнного стану” на тимчасово окупованих територіях України, зокрема на Херсонщині.

Аналітики побоюються, що це може бути черговою спробою з боку росіян легітимізувати нові військові злочини, намагаючись уникнути розгрому на Херсонщині.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про ситуацію на Херсонщині наразі.

Увечері 18 жовтня пропагандистські ЗМІ РФ поширили інтерв’ю генерала Сергія Суровікіна, якого на початку жовтня призначили командувачем військ РФ у війні проти України.

В інтерв’ю Суровікін назвав обстановку “в зоні проведення спеціальної військової операції” напруженою. Також він закликав ватажка колаборантів на Херсонщині Сальдо “організувати можливість виїзду мешканців регіону” до Росії, нібито “для відпочинку чи навчання”.

Цим він де-факто анонсував депортацію жителів Херсона та області до РФ. Зокрема, він сказав, що російська армія “забезпечить виїзд населення за програмою переселення, що готується урядом Росії”.

Суровікін заявив, що “подальші плани і дії (армії РФ, – Ред.) щодо Херсона залежатимуть від військово-тактичної ситуації, що складається”. Не обійшлося в інтерв’ю й без пропагандистських страшилок та звинувачень України у нібито “підготовці масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС та нанесення масивного ракетно-артилерійського удару по місту без розбору цілей”.

Водночас, контрнаступ ЗСУ у Харківській та Донецькій областях (включаючи звільнення Лимана, Ізюма, Балаклії) показав, що українська армія, на відміну від російської, не завдає “ударів без розбору цілей” при витісненні окупантів з українських міст.

Майже одночасно з виходом інтерв’ю Суровікіна кремлівський посіпака Сальдо оголосив про депортацію мешканців чотирьох районів Херсонської області (Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського) на лівий берег Дніпра.

Він це пояснив тим, що Україна “накопичує сили для широкомасштабного наступу” і що нібито існує “небезпека затоплення територій через плановане руйнування греблі Каховської ГЕС”. Також маріонеткова “влада” у Херсоні почала розсилати жителям міста СМС із проханнями виїхати. З такою ж заявою виступив і херсонський колаборант Кирило Стремоусов.

Керівник ОП Андрій Єрмак назвав примусову евакуацію “примітивною тактикою” та заявив, що ЗСУ не обстрілюють українські міста.

Він наголосив, що російська пропаганда не спрацює.

Зі схожим зверненням виступив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який сказав, що українцям варто скептично ставитися до російських заяв про просування військ ЗСУ в херсонському напрямку.

Український журналіст Андрій Цаплієнко звернув увагу, що заяви Суровікіна, Сальдо та Стремоусова збіглися з хвилею натяків на нібито відступ із Херсона у російських провоєнних каналах.

Він також зазначив, що ніде в офіційних джерелах не знайшов підтвердження фрази командувача.

Голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич закликав мешканців Херсона та області ігнорувати все, що говорять чи вимагають окупанти.

Він наголосив, що ЗСУ не знищують українські міста та села.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що своїми заявами Суровікін публічно зафіксував особисту участь у скоєнні військових злочинів на території України.

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв припустив, що заяви Суровікіна були призначені для того, щоб підготувати громадську думку в Росії “до здачі Херсона”.

For those who missed it: Gen. Surovikin is preparing Russian public opinion for the surrender of Kherson. Excuses, inter alia: “Kyiv may use banned weapons, we can’t afford to expose the population to that…hard decisions must be made…”

Водночас, військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю Фактам ICTV сказав, що росіяни так просто Херсон не залишать.

Він наголосив, що плацдарм на правому березі Дніпра стратегічний, адже забезпечує життєдіяльність всього лівого берега вздовж Дніпра.

Редактор відділу Росії в журналі The Economist Аркадій Островський, розцінив слова Суровікіна як “зловісні”.

Surovikin warns of “difficult decisions” over Kherson as pressure builds up. Russia appointed officials say they will evacuate people while also “warning” that Ukraine is about to hit Kakhovka dam. ominous. Is Surovikin about to pull out and flood Kherson as retribution?

— Arkady Ostrovsky (@ArkadyOstrovsky) October 18, 2022