Що криється за заявами Суровікіна та примусовою депортацією людей з Херсона

Жовтень, 19 в 17:33

На Херсонщині окупанти на сім днів закривають в’їзд в область для цивільних, а ватажок російських колаборантів Володимир Сальдо заявив, що всі окупаційні “органи влади” переїжджають на лівий берег Дніпра.

Раніше він також заявив, що до 60 тис. жителів Херсонської області буде переміщено до Росії або на лівий берег, ймовірно, примусово.

19 жовтня російський диктатор Володимир Путін оголосив про запровадження “воєнного стану” на тимчасово окупованих територіях України, зокрема на Херсонщині.

Зараз дивляться

Аналітики побоюються, що це може бути черговою спробою з боку росіян легітимізувати нові військові злочини, намагаючись уникнути розгрому на Херсонщині.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про ситуацію на Херсонщині наразі.

Що відомо про “евакуацію”, оголошену Сальдо, та заяву Суровікіна?

Увечері 18 жовтня пропагандистські ЗМІ РФ поширили інтерв’ю генерала Сергія Суровікіна, якого на початку жовтня призначили командувачем військ РФ у війні проти України.

В інтерв’ю Суровікін назвав обстановку “в зоні проведення спеціальної військової операції” напруженою. Також він закликав ватажка колаборантів на Херсонщині Сальдо “організувати можливість виїзду мешканців регіону” до Росії, нібито “для відпочинку чи навчання”.

Цим він де-факто анонсував депортацію жителів Херсона та області до РФ. Зокрема, він сказав, що російська армія “забезпечить виїзд населення за програмою переселення, що готується урядом Росії”.

Суровікін заявив, що “подальші плани і дії (армії РФ, – Ред.) щодо Херсона залежатимуть від військово-тактичної ситуації, що складається”. Не обійшлося в інтерв’ю й без пропагандистських страшилок та звинувачень України у нібито “підготовці масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС та нанесення масивного ракетно-артилерійського удару по місту без розбору цілей”.

Водночас, контрнаступ ЗСУ у Харківській та Донецькій областях (включаючи звільнення Лимана, Ізюма, Балаклії) показав, що українська армія, на відміну від російської, не завдає “ударів без розбору цілей” при витісненні окупантів з українських міст.

Майже одночасно з виходом інтерв’ю Суровікіна кремлівський посіпака Сальдо оголосив про депортацію мешканців чотирьох районів Херсонської області (Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського) на лівий берег Дніпра.

Він це пояснив тим, що Україна “накопичує сили для широкомасштабного наступу” і що нібито існує “небезпека затоплення територій через плановане руйнування греблі Каховської ГЕС”. Також маріонеткова “влада” у Херсоні почала розсилати жителям міста СМС із проханнями виїхати. З такою ж заявою виступив і херсонський колаборант Кирило Стремоусов.

Яка реакція України?

Керівник ОП Андрій Єрмак назвав примусову евакуацію “примітивною тактикою” та заявив, що ЗСУ не обстрілюють українські міста.

— Росіяни намагаються залякати херсонців фейковими розсилками про обстріли міста нашою армією, а також влаштовують пропагандистську показуху з евакуацією, – заявив він у Telegram.

Він наголосив, що російська пропаганда не спрацює.

Зі схожим зверненням виступив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який сказав, що українцям варто скептично ставитися до російських заяв про просування військ ЗСУ в херсонському напрямку.

Український журналіст Андрій Цаплієнко звернув увагу, що заяви Суровікіна, Сальдо та Стремоусова збіглися з хвилею натяків на нібито відступ із Херсона у російських провоєнних каналах.

Він також зазначив, що ніде в офіційних джерелах не знайшов підтвердження фрази командувача.

— Пам’ятаємо про те, чому вчив Сунь Цзи, який сказав, що війна – це мистецтво брехні, – додав журналіст.

Голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич закликав мешканців Херсона та області ігнорувати все, що говорять чи вимагають окупанти.

— Вони хочуть взяти наших людей у ​​заручники і використовувати їх як живий щит. Не дозволяйте, щоб імперія зла прикривалася вами, вашими батьками, дітьми! — попередив Янушевич.

Він наголосив, що ЗСУ не знищують українські міста та села.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що своїми заявами Суровікін публічно зафіксував особисту участь у скоєнні військових злочинів на території України.

Сьогодні суб’єкт Суровікін публічно зафіксував особисту участь у скоєнні воєнних злочинів на території України… та вперше усвідомив важливість обов’язкових «непростих рішень», «від’ємного наступу», примусової самодепортації, коли маєш справу із ЗСУ. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 18, 2022

Що можуть означати такі заяви?

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв припустив, що заяви Суровікіна були призначені для того, щоб підготувати громадську думку в Росії “до здачі Херсона”.

For those who missed it: Gen. Surovikin is preparing Russian public opinion for the surrender of Kherson. Excuses, inter alia: “Kyiv may use banned weapons, we can’t afford to expose the population to that…hard decisions must be made…” — Christo Grozev (@christogrozev) October 18, 2022

Водночас, військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю Фактам ICTV сказав, що росіяни так просто Херсон не залишать.

— Вони будуть максимально відтягувати цей момент, коли вони покинуть Херсон. Чому? Бо є політична воля Путіна, який віддав наказ. Це неофіційна інформація, але з деяких джерел ми знаємо, що начебто відданий наказ “ні кроку наказ”.

Він наголосив, що плацдарм на правому березі Дніпра стратегічний, адже забезпечує життєдіяльність всього лівого берега вздовж Дніпра.

— Я думаю, що вони будуть там опиратися до останньої можливості. Без нашого тиску, без нанесення з нашого боку вогневого ураження вони з Херсона не підуть.

Редактор відділу Росії в журналі The Economist Аркадій Островський, розцінив слова Суровікіна як “зловісні”.

— Суровікін збирається піти і як відплату затопити Херсон? — пише він.

Surovikin warns of “difficult decisions” over Kherson as pressure builds up. Russia appointed officials say they will evacuate people while also “warning” that Ukraine is about to hit Kakhovka dam. ominous. Is Surovikin about to pull out and flood Kherson as retribution? — Arkady Ostrovsky (@ArkadyOstrovsky) October 18, 2022

Британська The Guardian пише, що заяви Суровікіна, на перший погляд, знаменують собою рідкісний випадок визнання труднощів, з якими стикаються російські війська.

— Однак поки неясно, чи натякав Суровікін — безжальний генерал і нинішній керівник військовими діями (армії РФ, – Ред.) — на майбутній відхід росіян з Херсона, або ж на нову серію ударів з повітря.

Міжнародні аналітики на тлі туманних заяв російського командування припускають, що ЗСУ перейшли до масштабних дій у Херсонській області.

— Якщо українці оголошують інформаційну блокаду, то щось відбувається. Вони завжди робили так раніше, коли йшли великі наступальні дії, – сказав у коментарі Sky ексгендиректор британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк.

Він припустив, що найактивніші події розгортаються на лінії фронту між Миловим (Бериславський район Херсонської області) та Снігурівкою (місто на північ від Херсона, кордон Миколаївської та Херсонської областей).