Листопад, 06 в 18:11

Пам’ятник Катерині ІІ на однойменній площі в Одесі обнесли огорожею у процесі підготовки до демонтажу композиції.

Про це повідомила міська рада Одеси.

Зазначається, що висота паркану навколо пам’ятника російській імператриці вже досягла семи метрів. Зважаючи на це, комунальники планують повністю закрити скульптурну композицію плитами ДВП.

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Нагадаємо, що вранці 6 листопада комунальники почали зводити огорожу. Перед цим скульптуру обмотали чорним пакетом для сміття.

Обнесли огорожею та закрили пакетом: пам’ятник Катерині ІІ готують до демонтажу / 4 фотографии

Раніше мерія провела онлайн голосування щодо подальшої долі пам’ятника. Більшість опитаних містян підтримали ідею демонтажу монумента.

Крім того, речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявляв, що статуя російської імператриці Катерини ІІ в Одесі не має історичної цінності.

Фото: Думская