Листопад, 12 в 13:25

Після перемоги України в повномасштабній війні РФ не відмовиться від своїх планів і, цілком імовірно, може готувати новий удар по нашій державі. Саме тому Київ наполягає на отриманні гарантій безпеки до вступу в НАТО.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

– Україні потрібні гарантії безпеки. Світу потрібні гарантії безпеки в Україні. Від цього залежить стабільність… Після нашої перемоги, після миру ми не хочемо повернення до такої самої ситуації: вона може бути, – зазначив глава держави.

Зеленський уточнив, що нинішньому військово-політичному керівництву РФ потрібна “пауза в тому чи іншому вигляді”. Наприклад така, яку Москва отримала після підписання Мінських домовленостей.

Зараз дивляться

– Їм потрібні паузи. Потім вони набираються сил, грошей, зброї. Потім починають інформаційно готувати своє суспільство. І коли все це об’єднано і готове, вони починають наступ. Оскільки ціль одна – знищити нашу незалежність. Більше ніякої цілі там немає. Тому гарантії безпеки нам потрібні, – пояснив президент.

Він зазначив, що українська армія за рівнем підготовки, а Україна за рівнем стійкості оборонної системи вже перебувають як мінімум на рівні країн-членів НАТО. А тому було б справедливо, щоб наша держава увійшла до складу блоку.

– Бо війн серед країн НАТО, всередині НАТО немає. Тому для нас це найбезпечніша конструкція. Але якщо цей шлях довший, ніж ми хотіли б, через особисті думки інших лідерів держав, то на цьому шляху нам потрібні гарантії безпеки, – заявив Зеленський.

Президент також пояснив, що Росія зараз не хоче завершення війни, а тому країнам Заходу ще зарано “втомлюватися” від подій в Україні. Зеленський додав, що поки що чув від Кремля лише ультиматуми.

– Перед тим, як комусь втомлюватися (від війни, – Ред.), всі повинні зрозуміти, що невтомлений від війни тільки Кремль і одна людина, яка головує сьогодні на території РФ… Зараз цій людині і російському військово-політичному керівництву потрібна пауза, вони це відчувають. Вони почали відчувати результат дії санкцій, невдоволення їхнього суспільства, – розповів глава держави.

Він також озвучив позицію України щодо переговорів з РФ: повага до статуту ООН, територіальної цілісності України та українців, права на свободу. За словами Зеленського, Росія має спершу визнати, “що вони окупанти”, а також заплатити за завдану шкоду, “повернути землю, права, свободи, гроші, а найголовніше – справедливість”.

Як відомо, у вересні були представлені рекомендації щодо безпекових гарантій для України. Згідно з пропозиціями, основна група країн-союзників могли б взяти на себе зобов’язання щодо підтримки Збройних сил України в разі нової агресії. А ширша група держав надасть невійськові гарантії (наприклад, щодо санкцій).