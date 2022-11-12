ЗСУ швидко звільнять непідконтрольні райони Херсонщини – ISW

Листопад, 12 в 11:01

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що Збройні сили України швидко завершать звільнення будь-яких районів Херсонської області, які їм ще не підконтрольні.

Експерти заявляють, що вже закодували всю західну частину Херсонської області як звільнену, бо не мають жодних сумнівів у тому, що росіяни не спроможні утримувати територію на правому березі Дніпра.

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За даними аналітиків, нині українські війська завершують звільнення західного (правого) берега Херсонської області після відступу звідти росіян.

За даними російських джерел, через Дніпро переправились 20 тис. російських військових та 3,5 тис. одиниць військової техніки.

Водночас в ISW не виключають, що на правому березі розпорошена частина російських військових, які намагаються відступити через просування ЗСУ до Дніпра.

Деякі з окупантів могли залишитися, щоб у складі невеликих груп вдаватись до партизанської діяльності.

Скільки їх може бути на західному березі, поки встановити не можна.

Завдяки геолокації на супутникових знімках експерти ISW з’ясували, що російські війська підготували першу та другу лінії оборони на південь від Дніпра та, імовірно, найближчими днями продовжуватимуть зміцнювати позиції на лівому березі.

Українські війська, які 11 листопада мали значні територіальні здобутки на всій території Херсонської області, певні в ISW, продовжать відновлювати контроль над західним берегом, просуватися основними дорогами в бік Дніпра та звільняти додаткові населені пункти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 262-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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