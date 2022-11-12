Значний удар по репутації – розвідка Британії про відступ РФ із Херсону
Відхід РФ із Херсону, щоб був єдиним окупованим обласним центром із лютого 2022 року, завдає значної репутаційної шкоди Росії.
Про це розвідка Міноборони Великої Британії повідомила в своєму зведенні 11 листопада.
В оборонному відомстві певні: своїм відходом Росія публічно визнала труднощі, з якими стикнулися її війська на західному березі Дніпра.
Звернули увагу британські розвідники й на те, що окупантам для виходу знадобилось лише два дні з часу оголошення про це рішення.
Цей факт наштовхнув розвідників на думку, що Росія цілком імовірно могла почати виводити свої війська ще 22 жовтня 2022 року, коли окупаційна влада в Херсоні почала наполягати на тому, щоб мирні жителі покинули місто.
– Існує реалістична можливість того, що протягом останніх тижнів росіяни, перевдягнуті в цивільний одяг, евакуйовувалися разом із тими 80 тис. цивільних, про яких звітували окупанти, – припускають у розвідці Британії.
У цей час, вважають британські розвідники, окупанти вивозили й військову техніку.
У Міноборони Великої Британії припускають, що Україна вже повернула собі значні території на західному березі Дніпра в Херсонській області, і ЗСУ загалом контролюють Херсон.
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