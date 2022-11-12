Значний удар по репутації – розвідка Британії про відступ РФ із Херсону

Листопад, 12 в 9:03

Відхід РФ із Херсону, щоб був єдиним окупованим обласним центром із лютого 2022 року, завдає значної репутаційної шкоди Росії.

Про це розвідка Міноборони Великої Британії повідомила в своєму зведенні 11 листопада.

В оборонному відомстві певні: своїм відходом Росія публічно визнала труднощі, з якими стикнулися її війська на західному березі Дніпра.

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Звернули увагу британські розвідники й на те, що окупантам для виходу знадобилось лише два дні з часу оголошення про це рішення.

Цей факт наштовхнув розвідників на думку, що Росія цілком імовірно могла почати виводити свої війська ще 22 жовтня 2022 року, коли окупаційна влада в Херсоні почала наполягати на тому, щоб мирні жителі покинули місто.

– Існує реалістична можливість того, що протягом останніх тижнів росіяни, перевдягнуті в цивільний одяг, евакуйовувалися разом із тими 80 тис. цивільних, про яких звітували окупанти, – припускають у розвідці Британії.

У цей час, вважають британські розвідники, окупанти вивозили й військову техніку.

У Міноборони Великої Британії припускають, що Україна вже повернула собі значні території на західному березі Дніпра в Херсонській області, і ЗСУ загалом контролюють Херсон.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 262-гу добу.

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