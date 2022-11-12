Херсон під контролем Збройних сил України, але ще багато роботи: очистка від окупантів, розмінування та проведення комунікацій.

Людей закликають зачекати з поверненням на деокуповану Херсонщину, оскільки потрібно провести стабілізаційні заходи.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив звільнення всієї області, крім Кінбурнської коси.

Україна звільнила ще 45 воїнів ЗСУ завдяки обміну, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.