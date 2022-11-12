Деокупація Херсона та продовження контрнаступу ЗСУ: що відбувається на 262 добу війни (онлайн)
ЗСУ звільнили понад 3 тис. кв. км на Херсонщині та Миколаївщині, повідомила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Подекуди на цих територіях частково залишаються деякі російські війська, проте українські воїни їх ліквідовують.
Воїни 28 окремої механізованої бригади повернули раніше захоплений російськими загарбниками український гелікоптер Мі-8.
Перед втечею зі звільненого Херсона окупанти підірвали мости на території області.
Вся Миколаївська область (окрім Кінбурнської коси) звільнена від російських окупантів.
Водовід із Дніпра під контролем України, але ще триває розмінування, зазначив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Найближчим часом він знатиме терміни потенційного відновлення питної води до Миколаєва.
На платформі UNITED24 запустили збір на флот морських дронів.
ЄС та міжнародні банки виділили €1 млрд на експорт зерна з України, повідомляє Єврокомісія.
Німеччина надасть Україні €1 млрд допомоги на безпеку у кіберпросторі.