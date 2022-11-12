Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Деокупація Херсона та продовження контрнаступу ЗСУ: що відбувається на 262 добу війни (онлайн)

Деокупація Херсона та продовження контрнаступу ЗСУ: що відбувається на 262 добу війни (онлайн)

ЗСУ звільнили понад 3 тис. кв. км на Херсонщині та Миколаївщині, повідомила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Подекуди на цих територіях частково залишаються деякі російські війська, проте українські воїни їх ліквідовують.

Воїни 28 окремої механізованої бригади повернули раніше захоплений російськими загарбниками український гелікоптер Мі-8.

Перед втечею зі звільненого Херсона окупанти підірвали мости на території області.

Вся Миколаївська область (окрім Кінбурнської коси) звільнена від російських окупантів.

Водовід із Дніпра під контролем України, але ще триває розмінування, зазначив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Найближчим часом він знатиме терміни потенційного відновлення питної води до Миколаєва.

На платформі UNITED24 запустили збір на флот морських дронів.

ЄС та міжнародні банки виділили €1 млрд на експорт зерна з України, повідомляє Єврокомісія.

Німеччина надасть Україні €1 млрд допомоги на безпеку у кіберпросторі.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:20 - 12 листопада

Площа звільненої від російських окупантів території на Півдні України становить вже понад 3 тис. кв. км. Ще 10 листопада Україна офіційно оголошувала про деокупацію лише 260 кв. км.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:07 - 12 листопада

Євросоюз та низка міжнародних банків виділили 1 млрд євро на розвиток сухопутної інфраструктури для експорту агропродукції з України.

– Підтримали експорт 15 млн тонн української сільськогосподарської продукції, допомагаючи поставити продукти на стіл та знизити ціни в усьому світі. Разом з нашими партнерами ми зараз мобілізуємо 1 млрд євро, – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:05 - 12 листопада

Міністерство закордонних справ РФ заборонило вʼїзд до Росії 200 американцям, серед яких брати та сестра президента США Джо Байдена – Джеймс і Френсіс, а також Валері Байден.

До списку “нев’їзних” потрапили генерали, американські радники міноборони України, сенатори, заступник міністра юстиції США, керівники оборонних підприємств, а також речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:05 - 12 листопада

Світло у Києві з настанням холодів можуть відключати на більшу кількість часу, якщо пропускна спроможність мереж, якими електроенергія надходить до столиці, залишиться на тому самому рівні, що й зараз.

Таку думку в ефірі Єдиних новин висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

– Якщо діятимуть ті обмеження мережі, які є зараз і які призводять до обмежень електропостачання умовно по 4 години 3 рази на добу, якщо до холодів не буде збільшено пропускну спроможність мереж до Києва, то, можливо, час, протягом якого може бути відключено електроенергію може бути трохи довшим, – каже він.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка