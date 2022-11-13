Листопад, 13 в 16:55

У центрі Стамбула 13 листопада пролунав вибух на пішохідній туристичній вулиці Істікляль, є загиблі та постраждалі.

Оновлено о 16:52. За попередніми даними, в результаті вибуху загинули чотири людини, 38 отримали поранення, повідомив губернатор Стамбула Алі Єрлікая.

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İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022

Оновлено о 16:36. Генеральна прокуратура Стамбула кваліфікувала вибух як терористичний акт.

Влада Туреччини заборонила телеканалам вести трансляцію з місця теракту.

ЗМІ повідомляють про поранення понад 30 людей.

15:55. Губернатор Стамбула Алі Єрлікая повідомив, що вибух стався близько 16:20 на вулиці Таксім Істікляль у районі Бейоглу.

За його слова, є постраждалі.

Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022

У цей район направлено багато пожежників, поліцейських та бригад швидкої допомоги.

Попередньо, йдеться про 11 постраждалих. Вулиця закрита для пішохідного руху.

Джерело: Anadolu Agency, Yeni Şafak

Фото: Yeni Şafak