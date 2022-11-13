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У центрі Стамбула пролунав вибух – перші кадри та все, що відомо

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Вибух у Стамбулі 13 листопада

У центрі Стамбула 13 листопада пролунав вибух на пішохідній туристичній вулиці Істікляль, є загиблі та постраждалі.

Оновлено о 16:52. За попередніми даними, в результаті вибуху загинули чотири людини, 38 отримали поранення, повідомив губернатор Стамбула Алі Єрлікая.

 

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Оновлено о 16:36. Генеральна прокуратура Стамбула кваліфікувала вибух як терористичний акт.

Влада Туреччини заборонила телеканалам вести трансляцію з місця теракту.

ЗМІ повідомляють про поранення понад 30 людей.

15:55. Губернатор Стамбула Алі Єрлікая повідомив, що вибух стався близько 16:20 на вулиці Таксім Істікляль у районі Бейоглу.

За його слова, є постраждалі.

 

У цей район направлено багато пожежників, поліцейських та бригад швидкої допомоги.

Попередньо, йдеться про 11 постраждалих. Вулиця закрита для пішохідного руху.

Джерело: Anadolu Agency, Yeni Şafak

Фото: Yeni Şafak

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