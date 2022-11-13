Листопад, 13 в 16:09

Служба безпеки України вже з’ясовує, чому в одному з храмів Києво-Печерської лаври співали пісні, що вихваляють “русскій мір”.

У відомстві запевнили, що ця ситуація не залишиться без відповідної реакції.

– Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на “пробудження матушкі-Русі”, мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів, – заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, раніше у мережі з’явилося відео, на якому у Києво-Печерській лаврі співають проросійські пісні і моляться за Росію.

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До слова, Києво-Печерська лавра – одна із найбільших православних святинь країни. Але вона досі перебуває в розпорядженні Української православної церкви Московського патріархату.

У травні цього року УПЦ МП начебто оголосила про рішення відокремитися від Російської православної церкви.

Однак, як пояснив пізніше предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, насправді УПЦ МП імітує відокремлення від РПЦ.

Фото: УПЦ МП