Чому РФ перемістила командний вузол до Генічеська – версія розвідки Британії

Листопад, 15 в 10:01

Вибір Росією Генічеська Херсонської області як командного вузла свідчить про пріоритети та занепокоєння командувачів армії РФ.

Про це розвідка Міноборони Великої Британії повідомила в своєму зведенні 15 листопада.

Передусім район Генічеська має хороші позиції для координації дій росіян проти потенційних загроз від українських захисників як з боку Херсону на заході, так і неподалік Мелітополя на північному сході.

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Крім того, у Генічеську росіяни можуть отримувати підкріплення з Криму.

Та найбільше, зазначають британські розвідники, росіян влаштовує, що Генічеськ нині перебуває поза зоною дії артилерійських систем ЗСУ, які завдали значних пошкоджень російським польовим командним пунктам.

У британській розвідці заявили, що відведення сил армії РФ, які утримували територію на захід від Дніпра, майже напевно завершилося 12 листопада 2022 року.

Відступаючи з Херсону, Росія зробила портове місто Генічеськ на Азовському морі “тимчасовою столицею” окупованого регіону.

Водночас в оборонному відомстві не виключають, що Росія, імовірно, також передислокує в район Генічеська підрозділи військового управління.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 265-ту добу.

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