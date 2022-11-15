Ноябрь, 15 в 10:01

Выбор Россией Геническа Херсонской области как командного узла свидетельствует о приоритетах и ​​беспокойствах командования армии РФ.

Об этом разведка Минобороны Великобритании сообщила в своей сводке 15 ноября.

Прежде всего, район Геническа имеет хорошие позиции для координации действий россиян против потенциальных угроз от украинских защитников как со стороны Херсона на западе, так и недалеко от Мелитополя на северо-востоке.

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Кроме того, в Геническе россияне могут получать подкрепления из Крыма.

Но больше всего, отмечают британские разведчики, россиян устраивает, что Геническ сейчас находится вне зоны действия артиллерийских систем ВСУ, нанесших значительные повреждения российским полевым командным пунктам.

В британской разведке заявили, что отвод сил армии РФ, удерживавших территорию к западу от Днепра, почти наверняка завершился 12 ноября 2022 года.

Отступая из Херсона, Россия сделала портовый город Геническ на Азовском море “временной столицей” оккупированного региона.

В то же время в оборонном ведомстве не исключают, что РФ, вероятно, также передислоцирует в район Геническа подразделения военного управления.

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