На Херсонщині росіяни на лівому березі відходять вглиб на 15-20 км – Гуменюк

Листопад, 15 в 13:09

Російські війська на Херсонщині після втечі на лівий берег Дніпра просуваються вглиб на 15-20 км, щоб не потрапити під удари української артилерії.

Ворог також залишає раніше укріплені рубежі, заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– Гіпотетично вони можуть загрожувати Херсону, тому що відстань дає змогу використовувати різні види зброї. Але ЗСУ теж не стоять на місці й використовують контрбатарейну боротьбу. Тому спостерігається активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо просування вглиб від берега на 15-20 км, – пояснила вона.

За її словами, ЗСУ взяли під вогневий контроль логістичні шляхи противника, тому в росіян будуть проблеми з підвезенням резервів та боєприпасів.

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