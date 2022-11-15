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Факты / Україна

На Херсонщине россияне на левом берегу отходят вглубь на 15-20 км — Гуменюк

Валентина Летяк, редактор ленты
На Херсонщине россияне на левом берегу отходят вглубь на 15-20 км — Гуменюк
Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в Херсонской области после побега на левый берег Днепра продвигаются вглубь на 15-20 км, чтобы не попасть под удары украинской артиллерии.

Враг также покидает ранее укрепленные рубежи, заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

– Гипотетически они могут угрожать Херсону, потому что расстояние позволяет использовать разные виды оружия. Но ВСУ тоже не стоят на месте и используют контрбатарейную борьбу. Поэтому наблюдается активность вражеских войск на левом берегу Днепра по продвижению вглубь от берега на 15-20 км, – объяснила она.

По ее словам, ВСУ взяли под огневой контроль логистические пути противника, поэтому у россиян будут проблемы с подвозом резервов и боеприпасов.

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Источник: Эпрессо
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