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Факти / Україна

Поліція вже затримала 166 з 457 в’язнів, яких росіяни випустили з Херсонського СІЗО

Валентина Чорна, редакторка стрічки
патрульна поліція
Фото: УНІАН

Поліція вже затримала 166 в’язнів, яких росіяни випустили з СІЗО під час втечі з Херсона.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він зазначив, що для встановлення та затримання втікачів поліція працює по всій території держави.

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– На даний момент підтверджена інформація про затримання та повернення у СІЗО Миколаївської та Одеської області 166 в’язнів. Було знайдено на території Херсонського СІЗО особові справи цих в’язнів, – розповів Клименко.

Зазначимо, що при відступі з Херсона російські окупанти випустили на волю всіх в’язнів СІЗО. Їхня приблизна кількість становить 457 засуджених, 15 з них – довічно ув’язнені

Усі вони відбували терміни в різних колоніях та тимчасово опинились у Херсонському слідчому ізоляторі.

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