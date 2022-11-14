Листопад, 14 в 21:22

Поки росіяни відступали з Херсона, поставлена ними адміністрація СІЗО теж втекла з міста. В цей момент хтось відкрив ворота в’язням і вони вийшли на волю.

Про це повідомляє Громадське.

За інформацією видання, у міському СІЗО українські військові знайшли справи на 457 засуджених. 15 з них – до довічного позбавлення волі. Усі вони відбували терміни в різних колоніях та тимчасово опинились у Херсонському слідчому ізоляторі.

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Після того, як росіяни втекли, всі засуджені опинились на волі, їхнє місцезнаходження наразі невідоме.

За даними видання, кілька в’язнів вже звернулись до військових самостійно. Один з них – довічно засуджений, якого перевезли до пенітенціарної служби Миколаєва.

Крім того у СІЗО знайшли справи 59 людей, що були затримані росіянами під час окупації. Цих людей агресори забрали з собою під час своєї втечі з Херсону.

Військові зазначають, що таких затриманих вивезли в тимчасово окупований Крим.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Щойно воно з’явиться, Факти ICTV опублікують його у цьому або наступних матеріалах.