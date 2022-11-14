Під час втечі РФ з Херсона з СІЗО випустили усіх в’язнів, де вони зараз – невідомо – ЗМІ
Поки росіяни відступали з Херсона, поставлена ними адміністрація СІЗО теж втекла з міста. В цей момент хтось відкрив ворота в’язням і вони вийшли на волю.
Про це повідомляє Громадське.
За інформацією видання, у міському СІЗО українські військові знайшли справи на 457 засуджених. 15 з них – до довічного позбавлення волі. Усі вони відбували терміни в різних колоніях та тимчасово опинились у Херсонському слідчому ізоляторі.
Після того, як росіяни втекли, всі засуджені опинились на волі, їхнє місцезнаходження наразі невідоме.
За даними видання, кілька в’язнів вже звернулись до військових самостійно. Один з них – довічно засуджений, якого перевезли до пенітенціарної служби Миколаєва.
Крім того у СІЗО знайшли справи 59 людей, що були затримані росіянами під час окупації. Цих людей агресори забрали з собою під час своєї втечі з Херсону.
Військові зазначають, що таких затриманих вивезли в тимчасово окупований Крим.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Щойно воно з’явиться, Факти ICTV опублікують його у цьому або наступних матеріалах.