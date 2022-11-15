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Факты / Україна

Полиция уже задержала 166 из 457 заключенных, которых россияне выпустили из Херсонского СИЗО

Валентина Чорна, редактор ленты
патрульна поліція
Фото: УНИАН

Полиция уже задержала 166 заключенных, которых россияне выпустили из СИЗО во время бегства из Херсона.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что для задержания беглецов полиция работает по всей территории государства.

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– На данный момент подтверждена информация о задержании и возвращении в СИЗО Николаевской и Одесской областей 166 заключенных. Были найдены на территории Херсонского СИЗО личные дела этих заключенных, – рассказал Клименко.

Отметим, что при отступлении из Херсона российские оккупанты выпустили на свободу всех заключенных СИЗО. Их приблизительное количество составляет 457 осужденных, 15 из них – заключенные пожизненно.

Все они отбывали сроки в разных колониях и оказались в Херсонском следственном изоляторе.

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