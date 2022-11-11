Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

На деокупованих територіях виявили 34 місця, де росіяни катували українців – Нацполіція

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Нацполіція
Фото: Нацполіція

Слідчі Національної поліції з початку повномасштабного вторгнення розпочали 43 057 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів на території Україні військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації, а також їхніми пособниками.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

У відомстві уточнили, що з них 31 915 проваджень відкрили через порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу); 9037 – через посягання на територіальну цілісність та недоторканість України ( ст. 110 Кримінального кодексу); 1924 через колобораційну діяльність (стаття 111-1 Кримінального кодексу); 96 за державну зраду (ст. 111 Кримінального кодексу) і 37 – за диверсію (ст. 113 Кримінального кодексу).

Зараз дивляться

Крім того, на території деокупованих районів Сумської, Київської, Чернігівської, Харківської, Херсонської та Донецької областей виявили 34 місця, де росіяни незаконно утримували й катували українців.

Читайте
Били, катували струмом та підвішували: звільнені жінки розповіли про звірства росіян у полоні

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка