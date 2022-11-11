На деокупованих територіях виявили 34 місця, де росіяни катували українців – Нацполіція

Листопад, 11 в 19:00

Слідчі Національної поліції з початку повномасштабного вторгнення розпочали 43 057 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів на території Україні військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації, а також їхніми пособниками.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

У відомстві уточнили, що з них 31 915 проваджень відкрили через порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу); 9037 – через посягання на територіальну цілісність та недоторканість України ( ст. 110 Кримінального кодексу); 1924 через колобораційну діяльність (стаття 111-1 Кримінального кодексу); 96 за державну зраду (ст. 111 Кримінального кодексу) і 37 – за диверсію (ст. 113 Кримінального кодексу).

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Крім того, на території деокупованих районів Сумської, Київської, Чернігівської, Харківської, Херсонської та Донецької областей виявили 34 місця, де росіяни незаконно утримували й катували українців.