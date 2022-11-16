Листопад, 16 в 17:28

Місто Новоград-Волинський, що у Житомирській області, перейменували. Тепер населений пункт має назву Звягель. Крім того, Новоград-Волинський район став Звягельським.

Відповідне рішення 16 листопада ухвалила Верховна Рада. За постанови 8179 та 8180 проголосували 260 та 266 депутатів.

Зазначається, що перейменування міста Новоград-Волинський було ініційовано самими мешканцями з метою повернення населеному пункту його історичної назви Звягель.

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Відомо, що перша писемна згадка населеного пункту, як Возвягель, датується ХІІІ століттям. Пізніше, з XV століття, місто мало назву Звягель. У 1793 році, після другого розділу Речі Посполитої, населений пункт перейшов під управління Російської імперії та був перейменований на Новоград-Волинський.

Нагадаємо, що 10 листопада депутати Київської міської ради перейменували ще 11 вулиць у столиці. Їхні назви були пов’язані з країною-агресором РФ та радянським минулим нашої країни.