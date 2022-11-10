Листопад, 10 в 15:28

У четвер, 10 листопада, депутати Київської міської ради перейменували ще 11 вулиць у столиці. Їхні назви були пов’язані з країною-агресором РФ та радянським минулим нашої країни.

Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, в місті триває процес дерусифікації, і він є особливо важливим під час варварської повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України.

Сьогодні були перейменовані:

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вулиця Біломорська – на вулицю Катерини Гандзюк (Деснянський район);

вулиця Магнітогорська – на вулицю Якова Гніздовського (Деснянський район);

вулицю Ломоносова – на вулицю Юлії Здановської (Голосіївський район);

вулицю Північно-Сирецьку – на вулицю Віктора Некрасова (Подільський район);

бульвар Праці – на бульвар Івана Котляревського (Дніпровський район);

вулицю Генерала Карбишева – на вулицю Ірини Бекешкіної (Дніпровський район);

вулицю Челябінську – на вулицю Пантелеймона Куліша (Дніпровський район);

вулицю Миколи Гастелло – на вулицю Бусовогірську (Печерський район);

вулицю Маміна-Сибіряка – на вулицю Вічову (Солом’янський район);

вулицю Валі Котика – на вулицю Віденську (Святошинський район);

вулицю Іжевську – на вулицю Іжкарську (Дарницький район).

Кличко уточнив, що в Києві вже перейменували 204 міські об’єкти.

Нові назви обирали кияни під час рейтингового голосування, на яке були винесені 296 об’єктів, відібраних експертною комісією. Мешканці столиці могли проголосувати за нові назви в застосунку Київ Цифровий. На розгляд Київради надійшли назви, які отримали найбільшу підтримку киян.

Ще в травні Київрада перейменувала арку Дружби народів, що в центрі столиці, на арку Свободи українського народу.

Наприкінці серпня були перейменовані 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з РФ та радянським минулим.

На початку вересня в Києві з’явилася вулиця імені загиблого активіста і захисника Романа Ратушного. А вулицю Московську перейменували на вулицю Князів Острозьких. Загалом нові назви тоді отримали 40 вулиць.

Наприкінці жовтня Київрада перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ. Зокрема, з’явилися площа Чорнобаївська та провулок Скрябіна.

Джерело: Telegram-канал Віталія Кличка