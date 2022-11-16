Ноябрь, 16 в 17:28

Город Новоград-Волынский в Житомирской области переименовали. Теперь он называется Звягель. Кроме того, Новоград-Волынский район стал Звягельским.

Соответствующее решение 16 ноября приняла Верховная Рада. За постановления 8179 и 8180 проголосовали 260 и 266 депутатов.

Отмечается, что переименование города Новоград-Волынский было инициировано самими жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия Звягель.

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Известно, что первое письменное упоминание населенного пункта, как Возвягель, датируется XIII веком. Позже, с XV века, город назывался Звягель. В 1793 году, после второго раздела Речи Посполитой, населенный пункт перешел под управление Российской империи и был переименован в Новоград-Волынский.

Напомним, что 10 ноября депутаты Киевского городского совета переименовали еще 11 улиц в столице. Их названия были связаны со страной-агрессором РФ и советским прошлым нашей страны.