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Прикладали електричний дріт до геніталій: у Херсоні окупанти перетворили СІЗО на катівню

Луїза Єрьоміна Журналістка Вікна СТБ Маліновська Ангеліна редакторка стрічки

У звільненому Херсоні ще тривають стабілізаційні заходи, працюють вибухотехніки. Та слідчі дії вже розпочаті в ізоляторі тимчасового тримання, який окупанти перетворили на катівню. Також правоохоронці розслідують трагедії і в інших місцях, де росіяни вбивали херсонців.

Про тортури та знущання окупантів – розповіли самі херсонці.

 – На Великдень їздив на велосипеді: стоять – стою. Закурити є – ні – на, отримай прикладом, – розповідає мешканець Херсону Євген.

Він показує шрам на чолі від російського прикладу. Чоловік під час окупації волонтерив, доставляв мамам із немовлятами молоко, возив пенсіонерам ліки. У серпні росіяни за світлину ворожої техніки в телефоні Євгена затримали. Так він потрапив до катівні і побачив страшні звірства росіян.

–  Там пекло, мені мало дісталося, трохи тільки так пом’яли, а от хлопців катували там страшно. Сусіда мого по камері 2,5 години – електродріт до статевого органу та 2,5 години він кричав, а катівня була якраз над нами. Я в житті не чув, щоб так люди кричали, – згадує Євген.

Катівню окупанти облаштували в ізоляторі тимчасового тримання. За весь час окупації – це було одним із найстрашніших місць для херсонців.

– Женю тримали, сусіда в нас, били-катували, а потім вони як тікали, то вже його випустили, – говорить мешканка Херсона Людмила.

Тікаючи, окупанти на подвір’ї в гаражах покинули награбовані пральні машинки та унітази. Зараз вибухотехніки ще продовжують обстежувати всі приміщення. У камерах, де іноді перебувало з десяток людей, ще залишилися особисті речі. Є й одиночні камери.

– Якщо подивитись на той стілець, до якого прив’язують, і бачиш, коли там лежить металева труба, якою крутили руки, або лежить противогаз, який надягали на голову і не давали людині дихати, то зрозуміло, що це нелюдські тортури, – повідомляє прокурор Херсонської області Володимир Калюга.

У березні в цих стінах був і Максим Негров. Чоловік – колишній військовослужбовець і учасник бойових дій. У підвалі був майже  три тижні. Каже, свою камеру не забуде ніколи.

 – 11 листопада ми з групою Рух опору підняли прапор на будівлі міськради, а вже 12-го я не зміг сюди не приїхати. Так, я одразу впізнав, тому що, розумієте, ти знаходишся тут цілодобово і коли тебе не допитують ти знаєш кожен сантиметр цього приміщення. Тут вбили і закатували дуже багато людей, – каже мешканець Херсону Максим Негров.

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У Херсоні правоохоронці вже розпочали слідчі дії на місцях злочинів окупантів. Ось у цьому парку росіяни розстріли 17 бійців тероборони, які лише з коктелями молотова в руках намагалися зупинити окупантів на підступах до міста.

– Ніхто нікого не попереджав, попереджувальних пострілів не робив, при щонайменшому опорі одразу відкривали вогонь на ураження, – говорить заступник начальника ГУ Нацполіції в Херсонській області Микола Вербицький.

17-х героїв місцевий священик поховав у братській могилі. Вже згодом тіла загиблих передали родичам на перепоховання. І це не поодиноке місце злочину російських окупантів у Херсоні.

– Дві алеї в нас є, понад 50 могил, там є питання, хто там похований, тому слідство тільки розпочинає роботу в цьому напрямку, – додає Вербицький.

Загалом на звільненій Хероснщині вже відомо про чотири катівні – кажуть правоохоронці. Там встановлюють потерпілих і свідків трагедій, а також кількість людей, яких росіяни вивезли на окуповану територію.

Фото: скрін з відео

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