Київ відбив атаку: над столицею збито чотири крилаті ракети
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Уранці 17 листопада в Києві було чутно серію вибухів. ППО відбила атаку на столицю.
Оновлено о 12:01. Над Києвом було збито чотири крилаті ракети та п’ять БПЛА Shahed, повідомляє КМВА.
Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що над містом працюють сили протиповітряної оборони.
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Оновлено о 09:50. У міській військовій адміністрації зазначили, що, за попередньою інформацією, над Києвом збито дві крилаті ракети.
– Даних щодо жертв та руйнувань немає, інформація уточнюється, – наголосили в КМВА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 267-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: КМВА