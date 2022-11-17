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Факти / Україна

Київ відбив атаку: над столицею збито чотири крилаті ракети

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Крилата ракета із Су-35 над Львівською областю
Фото: Depositphotos

Уранці 17 листопада в Києві було чутно серію вибухів. ППО відбила атаку на столицю.

Оновлено о 12:01. Над Києвом було збито чотири крилаті ракети та п’ять БПЛА Shahed, повідомляє КМВА.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що над містом працюють сили протиповітряної оборони.

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Оновлено о 09:50. У міській військовій адміністрації зазначили, що, за попередньою інформацією, над Києвом збито дві крилаті ракети.

– Даних щодо жертв та руйнувань немає, інформація уточнюється, – наголосили в КМВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 267-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: КМВА

Фото: Повітряне командування Захід

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