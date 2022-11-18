Листопад, 18 в 19:25

Російське військове командування перекидає частину підрозділів з Херсонського напрямку на Луганщину.

Про це йдеться у вечірньому зведенні з фронту Генерального штабу ЗСУ.

– За наявною інформацією, в місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку, – наголосили в Генштабі.

Протягом доби на Херсонщині ворог відкривав вогонь із мінометів та артилерії по населених пунктах Антонівка, Білозерка, Миколаївка, Одрадокам’янка та Чорнобаївка.

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Генштаб отримав підтвердження втрат ворога в Херсонській області за попередні дні. Зокрема, в місті Скадовськ під час ураження району зосередження окупантів були ліквідовані близько 50 осіб. А в місті Чаплинка знищено склад боєприпасів.

У районі Михайлівки на тимчасово захопленій території Запорізької області війська РФ намагаються наростити інженерні укріплення оборонних рубежів. А для виготовлення захисних конструкцій вони хочуть використати потужності підприємств у селищі Пришиб Запорізької області.

Протягом доби російські війська завдали 5 ракетних ударів та здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Криворізькому напрямках ворог також відкривав вогонь із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Водночас авіація ЗСУ протягом доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів та залізничний міст.

Раніше повідомлялося, що ще наприкінці жовтня війська РФ могли почати відводити свою техніку з військової бази біля Чаплинки Херсонської області.