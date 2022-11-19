Перший потяг на Херсон та удари РФ по Запоріжжю: що відбувається на 269-й день війни (онлайн)

Кількість загиблих у Вільнянську Запорізької області, який росіяни обстріляли ракетами С-300, зросла до 10 людей.

Українські експерти розпочали роботу на місці падіння ракети в польському Пшеводуві. Наразі остаточно не відомо, чия це була ракета – Росії чи України.

В МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії покинути Запорізьку атомну станцію.

Швеція, яка розслідує пошкодження газопроводів Північний потік-1 та Північний потік-2, заявила, що інцидент був диверсією. На місці виявили сліди вибухових речовин.

З Києва вирушив перший потяг на Херсон. 200 людей змогли придбати “квитки до перемоги”.

Євросоюз заморозив загалом майже €70 млрд російських активів.

Австралійський магнат заснував фонд на $25 млрд для відбудови України.