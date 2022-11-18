Листопад, 18 в 20:07

У війні проти України Росія має лише ресурси з числа мобілізованих росіян, які не готові до реальних бойових дій, а також допомога з боку Ірану, яка постачає їм військову підтримку.

Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Його запитали, чи буде Росії складно завести спорядження для мобілізованих росіян взимку, враховуючи проблеми з логістикою та небажання помирати пересічних громадян РФ.

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– В них є тільки один ресурс з точки зору війни. Навіть два. Це – мобілізовані, які не є підготовлені, але їх дуже багато. Це ж табір. В таборі ти не питаєш в людини, чи хоче вона воювати, вмирати чи ні. Ти її відправляєш на фронт, вона гине, – каже Подоляк.

Водночас інший ресурс Росії це Іран, який підтримує військово-промислові комплекси РФ. Радник керівника ОПУ впевнений, що наразі Ірану вже невигідно підтримувати Кремль.

– Для Ірану невигідно. Він бачить, що Росія програє. Тобто не міняється нічого стосовно Росії. Росія не може перехопити навіть ситуативно ініціативу на полі бою. Росія не може перехопити інформаційну ініціативу глобально, – вважає Михайло Подоляк.

Він нагадав, що на цей день залишаються країни, які займають нейтральну позицію щодо російсько-української війни. Це пов’язано із тим, що Росія намагається підтримувати нейтралітет цих держав агентурними впливами та дешевими російськими енергоресурсами.

– З іншого – Росія має певні агентурні впливи на деякі регіони. Вони там створювались 10 – 20 – 30 років, чи навіть ще за радянських часів. Тому Росія поступово йде до фундаментального поняття, як справжній історичний ізгой. Тому вкладатись в цю країну навіть для Ірану стратегічно не вигідно, – зазначив він.

Михайло Подоляк впевнений, що Тегерану після програшу Росії буде необхідно шукати нових партнерів.

Раніше голова Служби безпеки Британії MI5 Кен МакКаллум заявив, що здатності Росії шпигувати в Європі було завдано найзначнішого стратегічного удару в новітній історії після скоординованого видворення дипломатів через російське вторгнення в Україну.