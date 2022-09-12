Вересень, 12 в 13:00

Служба безпеки України оприлюднила фото з нещодавно звільненого міста Ізюм (Харківська область).

Як поінформували в пресслужбі СБУ, окупанти, тікаючи під час успішного контрнаступу Збройних сил України, залишили в місті цілі арсенали боєприпасів.

Спецслужба також показала фото зброї, покинутої окупантами під час втечі з Ізюма. В СБУ уточнили, що тепер все трофейне озброєння та боєприпаси будуть використані проти ворога.

Зараз дивляться

– Російські окупанти під тиском українських воїнів тікають так, що залишають після себе цілі арсенали боєприпасів. Ми знаємо, що з ними робити, і обов’язково використаємо за призначенням – проти ворога. Чекайте нових новин – ми йдемо далі! – наголосили в СБУ.

Окупанти, тікаючи, залишили арсенали боєприпасів – фото СБУ з Ізюма / 4 фотографии

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Потужний контрнаступ Збройних сил України розпочався на початку минулого тижня. Як зазначають американські аналітики, наша держава перехитрила РФ розмовами про контрнаступ на Херсонщині.

На Харківщині українські військові завдали великої оперативної поразки РФ, відвоювавши майже весь регіон. Про те, що ЗСУ заходять в Ізюм, стало відомо 10 вересня.

Станом на 11 вересня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що до виходу на державний кордон залишається 50 км. Подекуди українські бійці вже дійшли до держкордону.

За словами очільника Міноборони України Олексія Резнікова, контрнаступ ЗСУ на Сході пройшов набагато краще, ніж очікувалося. Але зберігається ризик того, що війська РФ спробують знову захопити втрачені позиції. Тож тепер українським військовим потрібно закріпитися на звільнених територіях.