“Бавовна” у Криму: у Севастополі чутно вибухи
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Ввечері 22 листопада у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.
Про це повідомили місцеві жителі у соціальних мережах. Офіційної інформації наразі немає.
У мережі пишуть про роботу ворожої ППО на мисі Фіолент та в районі Балаклави. Також повідомляється про вибухи у Євпаторії.
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Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про “атаку безпілотників” та роботу сил ППО в місті.
Рух морського пасажирського транспорту у Севастополі зупинено.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 270-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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