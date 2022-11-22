Листопад, 22 в 18:12

Ввечері 22 листопада у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі у соціальних мережах. Офіційної інформації наразі немає.

У мережі пишуть про роботу ворожої ППО на мисі Фіолент та в районі Балаклави. Також повідомляється про вибухи у Євпаторії.

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Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про “атаку безпілотників” та роботу сил ППО в місті.

Рух морського пасажирського транспорту у Севастополі зупинено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 270-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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