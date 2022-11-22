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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Чорна |
Обстріл Херсона та визнання Росії державою-терористом: що відбувається на 272-у добу війни (онлайн)

Обстріл Херсона та визнання Росії державою-терористом: що відбувається на 272-у добу війни (онлайн)

ПА НАТО визнала РФ державою-терористом та закликала створити міжнародний трибунал.

За даними гендиректора YASNO, українцям доведеться жити у режимі відключень світла щонайменше до кінця березня.

Експерти МАГАТЕ виявили на Запорізькій АЕС нерадіоактивний витік після обстрілу.

Російські окупанти укріплюються на Херсонщині, повідомили у Генштабі.

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00:41 - 22 листопада

У планах російського командування є можливий наступ із Білорусі на територію України.

Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі з російським політиком Марком Фейгіним.

– Один варіант – Київ, другий варіант, умовно кажучи, Волинь. Вони розглядають серйозно, прикидають таку можливість, – зазначив радник ОП.

Крім того, він додав, що основна маса російських мобілізованих, які зараз тренуються на території Білорусі, готуються до відправки на Донбас.

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00:40 - 22 листопада

У 2023 році Росія може застосувати у війні проти України іранські дрони власного виробництва.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело.

За даними видання, Іран та Росія уклали угоду про розгортання виробництва на початку листопада, і Тегеран починає передавати Москві креслення та компоненти для безпілотників.

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