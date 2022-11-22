Обстріл Херсона та визнання Росії державою-терористом: що відбувається на 272-у добу війни (онлайн)
ПА НАТО визнала РФ державою-терористом та закликала створити міжнародний трибунал.
За даними гендиректора YASNO, українцям доведеться жити у режимі відключень світла щонайменше до кінця березня.
Експерти МАГАТЕ виявили на Запорізькій АЕС нерадіоактивний витік після обстрілу.
Російські окупанти укріплюються на Херсонщині, повідомили у Генштабі.
У планах російського командування є можливий наступ із Білорусі на територію України.
Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі з російським політиком Марком Фейгіним.
– Один варіант – Київ, другий варіант, умовно кажучи, Волинь. Вони розглядають серйозно, прикидають таку можливість, – зазначив радник ОП.
Крім того, він додав, що основна маса російських мобілізованих, які зараз тренуються на території Білорусі, готуються до відправки на Донбас.
У 2023 році Росія може застосувати у війні проти України іранські дрони власного виробництва.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело.
За даними видання, Іран та Росія уклали угоду про розгортання виробництва на початку листопада, і Тегеран починає передавати Москві креслення та компоненти для безпілотників.