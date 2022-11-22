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У планах російського командування є можливий наступ із Білорусі на територію України.

Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі з російським політиком Марком Фейгіним.

– Один варіант – Київ, другий варіант, умовно кажучи, Волинь. Вони розглядають серйозно, прикидають таку можливість, – зазначив радник ОП.

Крім того, він додав, що основна маса російських мобілізованих, які зараз тренуються на території Білорусі, готуються до відправки на Донбас.