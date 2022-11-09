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Факти / Україна

Єврокомісія запропонувала надати Україні €18 млрд макрофінансової допомоги

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Україна-ЄС
Фото: Depositphotos

Європейська комісія офіційно запропонувала надати Україні 18 млрд макрофінансової допомоги на 2023 рік.

Про це повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це дуже важлива ініціатива, яка підтримає економічну стабільність України та зміцнить фундамент нашої майбутньої перемоги.

Голова уряду розповів, що кошти допоможуть покрити значну частину дефіциту бюджету, який складе $38 млрд.

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Тепер Україна чекає на позитивне рішення Європейського парламенту та Ради ЄС.

– Сьогодні ми створюємо новий інструмент фінансування, щоб забезпечити стабільне і прогнозоване фінансування України у 2023 році. Він складатиметься з довгострокових позик на дуже вигідних умовах до €18 млрд в межах нашої непохитної підтримки України, – повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

У Єврокомісії додали, що ця фінансова допомога сприятиме підтримці основних державних функцій, забезпеченню макроекономічної стабільності і відновленню критичної інфраструктури України.

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