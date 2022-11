Європейська комісія офіційно запропонувала надати Україні €18 млрд макрофінансової допомоги на 2023 рік.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це дуже важлива ініціатива, яка підтримає економічну стабільність України та зміцнить фундамент нашої майбутньої перемоги.

Голова уряду розповів, що кошти допоможуть покрити значну частину дефіциту бюджету, який складе $38 млрд.

Тепер Україна чекає на позитивне рішення Європейського парламенту та Ради ЄС.

✅ Today, we are creating a new funding instrument to provide stable and predictable financing to Ukraine ????????in 2023.

It would consist of long-term loans on highly favourable terms of up to €18 billion, as part of our unwavering support for Ukraine.#StandwithUkraine pic.twitter.com/jkN38SQSi6

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) November 9, 2022