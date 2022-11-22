Єврокомісія вирішила виділити Україні €2,5 млрд допомоги
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомляє, що ЄК вирішила виділити Україні ще 2,5 млрд євро фінансової підтримки.
Про це фон дер Ляєн написала у себе в Twitter.
– Ми плануємо 18 млрд євро на 2023 рік із регулярним виділенням коштів. Для термінового ремонту та швидкого відновлення, що веде до успішної реконструкції. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, – повідомила вона.
Нагадаємо, 9 листопада Європейська комісія представила пропозицію щодо надання Україні пакету макрофінансової допомоги розміром в 18 млрд євро у 2023 році. Зокрема, він передбачає надання Києву пільгових кредитів на більш стабільній основі.
21 жовтня Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна до кінця цього року отримає від ЄС 9 млрд євро макрофінансової допомоги. Надалі, протягом 2023 року, Євросоюз готовий виділити ще 18 млрд євро.