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Факти / Світ

Єврокомісія вирішила виділити Україні €2,5 млрд допомоги

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомляє, що ЄК вирішила виділити Україні ще 2,5 млрд євро фінансової підтримки.

Про це фон дер Ляєн написала у себе в Twitter.

– Ми плануємо 18 млрд євро на 2023 рік із регулярним виділенням коштів. Для термінового ремонту та швидкого відновлення, що веде до успішної реконструкції. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, – повідомила вона.

Нагадаємо, 9 листопада Європейська комісія представила пропозицію щодо надання Україні пакету макрофінансової допомоги розміром в 18 млрд євро у 2023 році. Зокрема, він передбачає надання Києву пільгових кредитів на більш стабільній основі. 

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21 жовтня Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна до кінця цього року отримає від ЄС 9 млрд євро макрофінансової допомоги. Надалі, протягом 2023 року, Євросоюз готовий виділити ще 18 млрд євро.

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