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Факти / Україна

Аж дрижить підлога: у Євпаторії пролунала серія вибухів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Аж дрижить підлога: у Євпаторії пролунала серія вибухів
Фото: Depositphotos

23 листопада в тимчасово окупованій Євпаторії пролунали вибухи.

Про серію гучних звуків повідомляють жителі поки захопленого росіянами міста в Криму.

Наполохані люди в місцевих Telegram-спільнотах зазначають, що вибухи найбільше чутно в районі старого міста.

Зараз дивляться

– Аж трохи дрижить підлога. Що це може бути? – цікавляться жителі Євпаторії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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