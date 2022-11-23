Аж дрижить підлога: у Євпаторії пролунала серія вибухів

Листопад, 23 в 12:26

23 листопада в тимчасово окупованій Євпаторії пролунали вибухи.

Про серію гучних звуків повідомляють жителі поки захопленого росіянами міста в Криму.

Наполохані люди в місцевих Telegram-спільнотах зазначають, що вибухи найбільше чутно в районі старого міста.

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– Аж трохи дрижить підлога. Що це може бути? – цікавляться жителі Євпаторії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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