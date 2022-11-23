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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Пункти незламності по всій Україні та спроби наступу РФ на Донбасі: що відбувається на 273-й день війни (онлайн)

Пункти незламності по всій Україні та спроби наступу РФ на Донбасі: що відбувається на 273-й день війни (онлайн)

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“Щоб не допустити використання релігійних громад як осередків “русского мира”, СБУ проводила обшуки Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві та двох монастирів і єпархії на Рівненщині.

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Обстріли не вщухають і в Херсоні, а вночі російська армія знову обстріляла Нікопольський район.

Окупаційна “влада” Севастополя каже, що російська ППО збила над містом українські безпілотники. За словами окупантів, БпЛА намагались атакувати Балаклавську ТЕС, а над Чорним морем були нібито збиті ще три безпілотники. Ввечері у соцмережах поширювали відео зі спалахами у Євпаторії, але інформації про це все ще немає.

Російський Газпром звинуватив Україну в зникненні транзитного газу до Молдови та пригрозив із 28 листопада скоротити постачання по своєму основному експортному газопроводу в Європу.

Україна відкидає ці звинувачення і каже, що йдеться про “грубе маніпулювання фактами”.

МЗС України викликало посла Угорщини через дії прем’єра Віктора Орбана, який у неділю прийшов на товариський матч угорської та грецької футбольних збірних з шарфом, на якому була вишита мапа “Великої Угорщини” із Закарпаттям і територіями інших країн у своєму складі.

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00:14 - 23 листопада

Тотальний енергетичний “апокаліпсис” в Україні, тобто дуже тривалі відключення світла, є малоймовірним.

Таку думку висловив в ефірі загальнонаціонального телемарафону гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

Він уточнив, що російські окупанти хотіли досягнути блекауту в Україні ще в жовтні, однак їм це не вдалося.

– На мою думку, енергетичний апокаліпсис, тотальні відключення на якісь дуже-дуже довгі проміжки часу малоймовірні. Тому що російські терористи розраховували, що вже 11-12 жовтня в нас настане цей апокаліпсис. Але вже сьогодні 22 листопада.

Так, ми десь без світла, але тотальної руйнації (енергосистеми України, – Ред.) немає… На мій погляд, тотальна руйнація неможлива, – наголосив Коваленко, коментуючи можливі наслідки нових ракетних атак РФ.

За його словами, держава, влада й енергетики мають план на різні варіанти пошкоджень енергосистеми, зокрема й для найскладнішого сценарію.

Сам Коваленко виділив три можливі сценарії подальшого розвитку подій:

1. Базовий: він можливий, якщо не буде нових обстрілів РФ і суттєвих пошкоджень електромереж. Тоді дефіцит потужності генерації електроенергії буде більш рівномірно розподілений по країні. І відключення світла не так сильно битимуть по конкретних містах та областях.

2. У разі нових обстрілів та пошкоджень енергосистеми можливі більш тривалі відключення: на 4-6 годин і більше.

3. Якщо нових ракетних атак РФ і пошкоджень інфраструктури не буде, а українська генерація електрики, недоступна з початку повномасштабної війни, повернеться в енергосистему України, тоді відключення світла зійдуть нанівець.

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