Пункти незламності по всій Україні та спроби наступу РФ на Донбасі: що відбувається на 273-й день війни (онлайн)

На 90-му році помер герой України, дисидент Юрій Шухевич, син командувача ОУН-УПА.

“Щоб не допустити використання релігійних громад як осередків “русского мира”, СБУ проводила обшуки Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві та двох монастирів і єпархії на Рівненщині.

Росіяни обстріляли Торецьк і Часів Яр, там двоє поранених, а також пункт видачі гуманітарки в школі в місті Оріхів Запорізької області – загинув соціальний працівник, ще дві жінки поранені.

Обстріли не вщухають і в Херсоні, а вночі російська армія знову обстріляла Нікопольський район.

Окупаційна “влада” Севастополя каже, що російська ППО збила над містом українські безпілотники. За словами окупантів, БпЛА намагались атакувати Балаклавську ТЕС, а над Чорним морем були нібито збиті ще три безпілотники. Ввечері у соцмережах поширювали відео зі спалахами у Євпаторії, але інформації про це все ще немає.

Російський Газпром звинуватив Україну в зникненні транзитного газу до Молдови та пригрозив із 28 листопада скоротити постачання по своєму основному експортному газопроводу в Європу.

Україна відкидає ці звинувачення і каже, що йдеться про “грубе маніпулювання фактами”.

МЗС України викликало посла Угорщини через дії прем’єра Віктора Орбана, який у неділю прийшов на товариський матч угорської та грецької футбольних збірних з шарфом, на якому була вишита мапа “Великої Угорщини” із Закарпаттям і територіями інших країн у своєму складі.