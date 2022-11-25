Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Ракетні удари РФ: на Волині досі бракує потужності для відновлення світла

Катерина Курбанова, журналістка Факти ICTV Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Волинській області бракує потужності для відновлення світла

Волинська область усе ще чекає на підключення до об’єднаної електромережі України після масованого обстрілу України 23 листопада.

Як передає з місця події журналістка Фактів ICTV Катерина Курбанова, нині в регіоні підключення споживачів до електропостачання залишається на дуже низькому рівні.

Потужностей, щоб забезпечити світлом населення, не вистачає.

Зараз дивляться

Електроенергію подають до об’єктів критичної інфраструктури – лікарень, котелень, водонасосних станцій.

Однак енергетики все ж намагаються почергово вмикати людям світло там, де це можливо.

Зауважимо, 23 листопада, після масованого обстрілу України, Волинську область повністю знеструмило, хоча жоден з енергооб’єктів не був пошкоджений.

Наступного дня в області було відновлено електроенергію лише на 9%.

За словами керівника обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка, проблема регіону – у гострому дефіциті потужності через брак достатньої генерації з АЕС.

При потребі 350 МВт Волинь має лише 60 МВт.

Напередодні більшість населених пунктів регіону були частково або повністю знеструмленими.

Волинській області бракує потужності для відновлення світла
Волинській області бракує потужності для відновлення світла
Волинській області бракує потужності для відновлення світла
Волинській області бракує потужності для відновлення світла
Волинській області бракує потужності для відновлення світла
Волинській області бракує потужності для відновлення світла
Волинській області бракує потужності для відновлення світла
Волинській області бракує потужності для відновлення світла
Волинській області бракує потужності для відновлення світла
Волинській області бракує потужності для відновлення світла
Волинській області бракує потужності для відновлення світла
Волинській області бракує потужності для відновлення світла
Ракетні удари РФ: на Волині досі бракує потужності для відновлення світла / 6 фотографий

В обласному центрі, зокрема, не працювали світлофори, на лінію не вийшло чимало одиниць електротранспорту.

В окремих районах Луцька не було інтернету.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 275-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Катерина Курбанова

Теги: , , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка