Ракетні удари РФ: на Волині досі бракує потужності для відновлення світла

Листопад, 25 в 11:34

Волинська область усе ще чекає на підключення до об’єднаної електромережі України після масованого обстрілу України 23 листопада.

Як передає з місця події журналістка Фактів ICTV Катерина Курбанова, нині в регіоні підключення споживачів до електропостачання залишається на дуже низькому рівні.

Потужностей, щоб забезпечити світлом населення, не вистачає.

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Електроенергію подають до об’єктів критичної інфраструктури – лікарень, котелень, водонасосних станцій.

Однак енергетики все ж намагаються почергово вмикати людям світло там, де це можливо.

Зауважимо, 23 листопада, після масованого обстрілу України, Волинську область повністю знеструмило, хоча жоден з енергооб’єктів не був пошкоджений.

Наступного дня в області було відновлено електроенергію лише на 9%.

За словами керівника обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка, проблема регіону – у гострому дефіциті потужності через брак достатньої генерації з АЕС.

При потребі 350 МВт Волинь має лише 60 МВт.

Напередодні більшість населених пунктів регіону були частково або повністю знеструмленими.

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В обласному центрі, зокрема, не працювали світлофори, на лінію не вийшло чимало одиниць електротранспорту.

В окремих районах Луцька не було інтернету.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 275-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Катерина Курбанова