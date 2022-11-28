Листопад, 28 в 15:51

У понеділок, 28 листопада, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки.

Головнокомандувач і командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронтах і дії сил оборони з деокупації української території.

Керівники розвідки розповіли про плани ворога на найближчу перспективу. Зазначається, що були узгоджені шляхи реагування на можливі виклики, пов’язані з діями противника.

Зараз дивляться

На засіданні також розглянули перебіг відновлення енергетичної системи та її захист від імовірних російських атак.

Окремо було обговорено забезпечення громадян зв’язком та доступом до тепла та проаналізовано темпи розгортання Пунктів незламності.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, голова СЗР Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: глава МВС Денис Монастирський, очільник МЗС Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.