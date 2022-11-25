Листопад, 25 в 18:35

При перетині українсько-угорського кордону був затриманий зрадник України, який хотів передати росіянам флешку з даними про співробітників СБУ, ЗСУ, ГУР та військових з полку Азов.

Про це ввечері 25 листопада повідомляє Служба безпеки України.

За даними спецслужб, для затримання зрадника була проведена багатоетапна спецоперацію із викриття колишнього співробітника МВС України, який вирішив перейти на бік країни-агресора.

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– Щоб показати свою “користь” рашистам, він зібрав засекречену інформацію про керівництво та кадрових співробітників силових відомств України, – йдеться у повідомленні.

Чоловік планував особисто передати дані до посольства Російської Федерації у Будапешті на флешці, але був затриманий співробітниками СБУ на пункті пропуску під час спроби перетнути державний кордон.

– З початком повномасштабної агресії зрадник проживав на території Білої Церкви, був активним прибічником “русского мира”, але керувався не тільки ідеологічними мотивами. Зокрема, розраховував стати “головним поліцейським” столиці та Київської області у разі захоплення регіону, – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, затриманий зрадник перебував на прямому контакті із російським диверсантом Ігорем Безлером, а також підтримував дружні зв’язки з іншими представниками так званої “міліції ДНР”.

– Саме за їхньою “наводкой” затриманий почав збирати засекречені дані про співробітників СБУ, ГУР, лідерів руху “Азов”, а також військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, – повідомили в Службі безпеки.

Правоохоронці встановили, що окрім картотеки українських правоохоронців та співробітників силових служб, зрадник збирав інформацію і про важливі об’єкти ЗСУ, як то бази, склади, арсенали та вказував місця їх розташування.

Під час обшуків у фігуранта кримінальної справи знайдено пістолет Макарова, символіку терористичної організації “ДНР” та забороненої в Україні комуністичної партії, що було вилучено спецслужбами та відправлено на експертизу.

Затриманому планується повідомлення про підозру за ст. 111 (державна зрада) КК України.

Напередодні у Києві був затриманий житель окупованого Криму, який приїхав до столиці готувати диверсії.