Через постійні обстріли дедалі більше українців замислюються над частковою або повною автономією від енергетичної системи України.

Зокрема, проблему стабілізаційних вимкнень електроенергії можна вирішити за допомогою генератора чи зарядної станції. Втім, вибір такого обладнання залежить від багатьох нюансів – типу житла, потужності, рівня шуму та безпеки.

Про те, як правильно обрати генератор для квартири чи приватного будинку, ми поспілкувалися з експертом з енергетики, професором кафедри суспільного врядування, доктором наук з державного управління та кандидатом технічних наук Геннадієм Рябцевим, який детально пояснив усі ключові моменти.

Потужність генератора: як визначити і як вибрати для дому

Як пояснив експерт, загалом для квартири вистачить генератора потужністю 3-8 кВт. Проте важливо розрізняти номінальну та максимальну потужність.

За словами Рябцева, номінальна потужність показує, скільки електроенергії прилад споживає вже після того, як його робота стабілізувалася, тобто коли двигун або інші вузли розігрілися. Натомість максимальна потужність враховує так званий пусковий режим.

Як пояснив експерт, для запуску, наприклад, двигуна холодильника необхідна додаткова енергія, яка витрачається на розгін і прогрів деталей. У цей момент споживання електроенергії значно зростає, відповідно і потужність буде вищою за номінальну. Тобто, щоб запустити двигун, потрібно подолати інерцію, і чим більший двигун, тим вищою буде пускова потужність та різниця між нею і номінальною.

Геннадій Рябцев зазначив, що умовно, якщо ви придбали генератор потужністю 3 кВт, а техніка, яку ви намагаєтесь увімкнути, має сумарну номінальну потужність 3 кВт, генератор не буде працювати. Це пов’язано з тим, що для запуску приладів потрібна додаткова потужність, яка значно перевищує номінальні показники, вказані на електроприладах.

Щоб правильно визначити необхідну потужність генератора, варто переглянути інформацію на побутовій техніці та виписати номінальну потужність, зазначену на зворотному боці приладів або в інструкції.

– Якщо ви плануєте одночасно підключати, наприклад, кавоварку, холодильник і пральну машину, потрібно скласти їхні номінальні потужності та помножити отриману цифру на два. Це необхідно для того, щоб техніка змогла коректно увімкнутися з урахуванням пускових навантажень, – пояснив фахівець.

Фази у генераторі: скільки їх має бути

Геннадій Рябцев розповів, якщо потрібен генератор для побутових приладів, для яких зазвичай необхідна напруга в мережі 230 В, то для таких умов підійде однофазний генератор. Це означає, що в генераторі є одна фаза та нейтраль.

У продажу також є трифазні генератори, однак їх використовують у випадках, коли потрібна вища напруга – значно більша за 230 В. Зазвичай такі генератори застосовують, якщо необхідно заживити якийсь цех або будинок. Йдеться не про невеликий приміський будиночок, а про велику багатоквартирну будівлю. Для таких об’єктів використовують генератори з напругою 380 або 415 В.

Втім, якщо мова йде про звичайну квартиру, де всі прилади живляться від мережі 230 В, то сенсу купувати трифазний генератор немає, адже цілком достатньо однофазного приладу.

Переваги бензинових генераторів для дому

невеликий рівень шуму;

невисока вартість;

за низьких температур запустити бензиновий генератор легше, аніж дизельний.

Недоліки бензинового генератора

нездатність працювати довгий час без перерви;

через високу вартість бензину кожен кіловат виходить відносно дорого.

Хорошою альтернативо є дизельні генератори. Існують мобільні, з повітряним охолодженням, і стаціонарні, які потребують рідинного охолодження.

Переваги дизельного генератора для дому

двигун добре переносить великі навантаження;

може працювати довгий час без перерви;

економічно менш затратні.

Недоліки дизельного генератора

високий рівень шуму;

громіздкість;

висока ціна.

Як вибрати генератор для дому

Також експерт звернув увагу на чутливість сучасної техніки. Йдеться про газові котли, комп’ютери, телевізори та інші прилади, для яких недостатньо звичайного струму, який видає бензиновий або дизельний генератор. Такій техніці потрібен струм із чистою синусоїдою.

Тому інколи доводиться додатково купувати інвертор, який вирівнює сигнал і робить його стабільним. Як зазначив Рябцев, ці нюанси потрібно уважно вивчати в інструкції як до генератора, так і до самого електроприладу.

– Якщо в домі є чутлива техніка, краще звернутися до фахівця, який допоможе підібрати відповідне обладнання, – порадив експерт.

Звичайний бензиновий генератор добре підходить для техніки з нагрівальними елементами – обігрівачів, ламп розжарювання, електроінструментів, зокрема дрилів. Для таких приладів груба форма сигналу не є критичною.

Натомість інверторний генератор або генератор із додатковим інвертором забезпечує чисту синусоїду, що є обов’язковою умовою для роботи чутливої електроніки.

Йдеться про газові котли з електронними платами управління, комп’ютери, медичне обладнання, плазмові телевізори та циркуляційні насоси. Звичайний бензиновий генератор може не лише не запустити таку техніку, а й вивести її з ладу без додаткового стабілізаційного обладнання.

Окремо експерт нагадав, що бензиновий генератор обов’язково має встановлюватися зовні, на вулиці, через високий рівень шуму та вихлопні гази. Категорично заборонено розміщувати таке обладнання на балконах або в квартирах, адже це становить серйозну небезпеку для життя мешканців.

Рябцев зазначив, що вже неодноразово фіксувалися випадки смертельних отруєнь чадним і вуглекислим газом через роботу генераторів у закритих приміщеннях.

Для квартир у багатоквартирних будинках експерт радить надавати перевагу зарядним електростанціям.

– Потрібно, щоб обладнання було сертифікованим, адже саморобні конструкції з інверторів та автомобільних акумуляторів можуть призвести до вибуху або виходу техніки з ладу, – пояснив експерт.

Скільки коштують генератори для дому

Найдешевший бензиновий генератор можна знайти і за 8 тис. грн. Їх середня ціна – 14-20 тис. грн.

Однак вартість безшумного бензинового генератора може сягати і понад 200 тис. грн. Середня вартість такого генератора варіюється на ринку від 30 до 100 тис. грн.

Найдешевший дизельний генератор обійдеться вам у 22 тис. грн. Ціна на найпопулярніші моделі в Україні на дизельний генератор варіюється від 40 до 200 тис. грн.

Найдорожчий дизельний генератор йде з номінальною потужністю в 55 кВт, тому ціна на такий генератор відносно висока – 400 тис. грн.

Як встановити і запустити генератор для дому

Існує кілька способів запуску генератора:

ручний стартер;

електричний стартер;

автозапуск.

Сучасні моделі заводяться доволі легко.

