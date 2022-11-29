Листопад, 29 в 11:36

Кабінет міністрів України затвердив перелік спеціальностей, які не потребують професійної кваліфікації. Відповідну постанову №1316 уряд ухвалив 25 листопада.

До списку увійшли понад 200 позицій — від консьєржа до кур’єра.

До переліку входять, зокрема, такі робітничі професії, як посудомийник, розклеювач оголошень, гардеробник, двірник, прибиральник виробничих приміщень, чистильник взуття, конюх, пакувальник, комплектувальник білизни, склопротиральник, доглядач та інші.

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Також до списку входять такі професії, як контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену, збиральник грошей, приймальник побутових відходів, працівник з благоустрою, ловець бездоглядних тварин, підбирач скла, вантажник, нумерувальник, приймальники матеріалів та товарів, візник, сортувальник, складальник тощо.

Відповідно до постанови, перегляд переліку відбувається за поданням Національного агентства кваліфікацій у разі потреби не рідше ніж раз на три роки.

Відповідно до норм законодавства, професія – це сукупність близьких за трудовими функціями видів трудової діяльності, що можуть вимагати певної професійної та/або освітньої кваліфікації працівника.

Професійна кваліфікація (повна професійна кваліфікація) визначається як визнана або присвоєна/підтверджена суб’єктом, уповноваженим на це законодавством, та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей та/або результатів навчання, що дає змогу здійснювати всі трудові функції, визначені відповідним професійним стандартом.

Фото: Віталій Кличко