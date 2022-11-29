Уборщик, посудомойщик, дворник: Кабмин утвердил перечень профессий, не требующих квалификации
Кабинет министров Украины утвердил перечень специальностей, не требующих профессиональной квалификации. Соответствующее постановление №1316 правительство приняло 25 ноября.
В список вошли более 200 позиций – от консьержа до курьера.
В перечень входят, в частности, такие рабочие профессии, как посудомойщик, расклейщик объявлений, гардеробщик, дворник, уборщик производственных помещений, чистильщик обуви, конюх, упаковщик, комплектовщик белья, стеклопротиральщик, смотритель и другие.
Также в список входят такие профессии, как контролер автоматических пропускных пунктов метрополитена, сборщик денег, приемщик бытовых отходов, работник по благоустройству, ловец безнадзорных животных, подборщик стекла, грузчик, нумеровщик, приемники материалов и товаров, извозчик, сортировщик, сборщик и т.д.
Согласно постановлению, пересмотр перечня происходит по представлению Национального агентства квалификаций в случае необходимости не реже одного раза в три года.
Согласно нормам законодательства, профессия – это совокупность близких по трудовым функциям видов трудовой деятельности, которые могут требовать определенной профессиональной и/или образовательной квалификации работника.
Профессиональная квалификация (полная профессиональная квалификация) определяется как признанная или присвоенная/подтвержденная субъектом, уполномоченным на это законодательством, и удостоверенная соответствующим документом стандартизированная совокупность полученных лицом компетентностей и/или результатов обучения, позволяющая осуществлять все трудовые функции, определенные соответствующим профессиональным стандартом.
Фото: Виталий Кличко