Ноябрь, 29 в 11:36

Кабинет министров Украины утвердил перечень специальностей, не требующих профессиональной квалификации. Соответствующее постановление №1316 правительство приняло 25 ноября.

В список вошли более 200 позиций – от консьержа до курьера.

В перечень входят, в частности, такие рабочие профессии, как посудомойщик, расклейщик объявлений, гардеробщик, дворник, уборщик производственных помещений, чистильщик обуви, конюх, упаковщик, комплектовщик белья, стеклопротиральщик, смотритель и другие.

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Также в список входят такие профессии, как контролер автоматических пропускных пунктов метрополитена, сборщик денег, приемщик бытовых отходов, работник по благоустройству, ловец безнадзорных животных, подборщик стекла, грузчик, нумеровщик, приемники материалов и товаров, извозчик, сортировщик, сборщик и т.д.

Согласно постановлению, пересмотр перечня происходит по представлению Национального агентства квалификаций в случае необходимости не реже одного раза в три года.

Согласно нормам законодательства, профессия – это совокупность близких по трудовым функциям видов трудовой деятельности, которые могут требовать определенной профессиональной и/или образовательной квалификации работника.

Профессиональная квалификация (полная профессиональная квалификация) определяется как признанная или присвоенная/подтвержденная субъектом, уполномоченным на это законодательством, и удостоверенная соответствующим документом стандартизированная совокупность полученных лицом компетентностей и/или результатов обучения, позволяющая осуществлять все трудовые функции, определенные соответствующим профессиональным стандартом.

Фото: Виталий Кличко