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Факти / Україна

Удари РФ по інфраструктурі України не принесли бажаного ефекту: у розвідці Британії пояснили чому

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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ракети
Фото: Depositphotos

Удари Росії спричиняють дефіцит електроенергії в Україні, проте їхня ефективність як стратегії, ймовірно, притупилася, оскільки країна-агресор витратила велику частину своїх ракет, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, знищення цивільної інфраструктури було прописано в російській воєнній доктрині ще кілька років тому.

– З огляду на те, що Україна успішно мобілізувалась упродовж останніх дев’яти місяців, матеріальний і психологічний ефект від цих атак є, ймовірно, меншим, ніж якби ці удари було завдано на початковому етапі війни, – кажуть експерти.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 281-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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