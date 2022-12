Удари РФ по інфраструктурі України не принесли бажаного ефекту: у розвідці Британії пояснили чому

Удари Росії спричиняють дефіцит електроенергії в Україні, проте їхня ефективність як стратегії, ймовірно, притупилася, оскільки країна-агресор витратила велику частину своїх ракет, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, знищення цивільної інфраструктури було прописано в російській воєнній доктрині ще кілька років тому.

– З огляду на те, що Україна успішно мобілізувалась упродовж останніх дев’яти місяців, матеріальний і психологічний ефект від цих атак є, ймовірно, меншим, ніж якби ці удари було завдано на початковому етапі війни, – кажуть експерти.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 December 2022

