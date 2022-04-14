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Факти / Україна

Автомобілі, будинки та яхта: суд арештував 154 об’єкти майна сім’ї Медведчука

Юлія Соколова редакторка стрічки
Віктор Медведчук

Личаківський районний суд Львова наклав арешт на ще 154 об’єкти майна, які належать нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку та його дружині Оксані Марченко.

Як поінформували в пресслужбі Державного бюро розслідувань, суд виніс рішення напередодні, 13 квітня, за поданням ДБР та Офісу генпрокурора.

Арешт накладено на об’єкти рухомого і нерухомого майна сім’ї Медведчука:

• 26 автомобілів та 17 паркомісць;

• 30 земельних ділянок;

• 23 будинки та 32 квартири;

• моторну яхту;

• частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Медведчук або ж його дружина.

У ДБР нагадали, що раніше через суд уже була арештована яхта та інше нерухоме майно Медведчука.

Так, нещодавно повідомлялося про арешт активів товариства, чиїм кінцевим бенефіціаром є Оксана Марченко. Йдеться про сім квартир, два майнові комплекси, а також транспортні засоби та дорогі предмети мистецтва. А в Хорватії була заарештована яхта Медведчука вартістю близько $200 млн (входить до топ-5 найбільших яхт світу).

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Що відомо про затримання Медведчука

Віктора Медведчука – нардепа, голову політради партії Опозиційна платформа – За життя та кума Путіна – підозрюють у державній зраді, а також у сприянні діяльності терористичної організації.

Медведчук перебував під домашнім арештом, але з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну втік. 18 березня Личаківський районний суд Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

А 12 квітня Віктор Медведчук був затриманий правоохоронцями при спробі втечі в Придністров’я.

Як поінформував голова Служби безпеки України Іван Баканов, куму Путіна допомагали втікати корумповані правоохоронці в Україні, а також російська ФСБ. Саме ця спецслужба РФ організувала втечу Медведчука у Придністров’я. Для цього він навіть переодягнувся у форму військового ЗСУ.

Оперативникам і слідчим СБУ вдалося затримати Медведчука дорогою – під час його виїзду з Київської області.

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Фото: Facebook Володимира Зеленського

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Джерело: ДБР

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