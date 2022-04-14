Личаківський районний суд Львова наклав арешт на ще 154 об’єкти майна, які належать нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку та його дружині Оксані Марченко.

Як поінформували в пресслужбі Державного бюро розслідувань, суд виніс рішення напередодні, 13 квітня, за поданням ДБР та Офісу генпрокурора.

Арешт накладено на об’єкти рухомого і нерухомого майна сім’ї Медведчука:

• 26 автомобілів та 17 паркомісць;

• 30 земельних ділянок;

• 23 будинки та 32 квартири;

• моторну яхту;

• частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Медведчук або ж його дружина.

У ДБР нагадали, що раніше через суд уже була арештована яхта та інше нерухоме майно Медведчука.

Так, нещодавно повідомлялося про арешт активів товариства, чиїм кінцевим бенефіціаром є Оксана Марченко. Йдеться про сім квартир, два майнові комплекси, а також транспортні засоби та дорогі предмети мистецтва. А в Хорватії була заарештована яхта Медведчука вартістю близько $200 млн (входить до топ-5 найбільших яхт світу).

Що відомо про затримання Медведчука

Віктора Медведчука – нардепа, голову політради партії Опозиційна платформа – За життя та кума Путіна – підозрюють у державній зраді, а також у сприянні діяльності терористичної організації.

Медведчук перебував під домашнім арештом, але з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну втік. 18 березня Личаківський районний суд Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

А 12 квітня Віктор Медведчук був затриманий правоохоронцями при спробі втечі в Придністров’я.

Як поінформував голова Служби безпеки України Іван Баканов, куму Путіна допомагали втікати корумповані правоохоронці в Україні, а також російська ФСБ. Саме ця спецслужба РФ організувала втечу Медведчука у Придністров’я. Для цього він навіть переодягнувся у форму військового ЗСУ.

Оперативникам і слідчим СБУ вдалося затримати Медведчука дорогою – під час його виїзду з Київської області.

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Фото: Facebook Володимира Зеленського