Грудень, 01 в 23:26

У четвер, 1 грудня, відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), на якому розглядалися численні факти зв’язків деяких релігійних кіл в Україні з країною-агресором РФ.

Про це поінформував під час вечірнього відеозвернення президент України Володимир Зеленський.

– Забезпечимо духовну незалежність. Ми ніколи й нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі. Сьогодні відбулося засідання РНБО… На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів у тому, що варто подолати спокусу зла. Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави-агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями й послаблювати Україну зсередини, – наголосив президент.

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За словами Зеленського, РНБО ухвалила низку рішень:

1. РНБО доручила Кабінету міністрів внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в РФ.

2. Державна служба з етнополітики та свободи совісті повинна буде забезпечити релігієзнавчу експертизу Статуту про управління УПЦ. Перевірятимуть наявність церковно-канонічного зв’язку УПЦ із московським патріархатом. За словами Зеленського, за необхідності будуть вжиті передбачені законом заходи.

3. Будуть перевірені правові підстави та дотримання умов користування майном на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

4. Всім органам, які займаються питаннями в сфері національної безпеки, доручено активізувати виявлення та протидію підривній діяльності спецслужб РФ у релігійному середовищі України. Зеленський анонсував персональні санкції. За його словами, прізвища “будуть оприлюднені невдовзі”.

Також планується реформа Державної служби з етнополітики та свободи совісті, щоб підвищити статус та посилити можливості цього органу.

– Відбудеться реформа цієї структури, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави. Цими та іншими рішеннями ми гарантуємо Україні духовну незалежність, – додав Зеленський.

Останнім часом співробітники Служби безпеки України провели контррозвідувальні заходи на території низки єпархій УПЦ у різних регіонах України.

22 листопада відбулися обшуки в Києво-Печерській лаврі, в Корецькому Свято-Троїцькому монастирі та в єпархії УПЦ Рівненської області. Було виявлено проросійську літературу, готівкові кошти тощо.

Згодом контррозвідувальні заходи відбулися на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП та в інших єпархіях.

Джерело: Telegram-канал Володимира Зеленського