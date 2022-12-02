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Три напрямки: Боррель пояснив, як ЄС допомагатиме покарати Росію за воєнні злочини

ЄС працюватиме над створенням трибуналу для покарання злочину агресії РФ – Боррель

Жахливі звірства і воєнні злочини, вчинені РФ під час повномасштабної війни проти України, не можуть залишитися безкарними. Тож Євросоюз допоможе притягнути злочинців до відповідальності.

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Про це повідомив високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

– ЄС співпрацює з Україною та міжнародними партнерами, щоб забезпечити відповідальність за злочини, скоєні під час війни Росії проти України, – зазначив він.

За словами Борреля, в цієї співпраці є три напрямки:

1. Євросоюз підтримує центральну роль Міжнародного кримінального суду в розслідуванні воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених російськими окупантами.

– Ті, хто бачив жахи Бучі та інших місць, знають, що це найтяжчі та найчорніші злочини, – наголосив Боррель.

2. ЄС надає підтримку Офісу генпрокурора України щодо збору доказів та навчання слідчих.

3. Офіційний Брюссель готовий підтримати зусилля Києва щодо забезпечення відповідальності РФ за злочин агресії.

– Президент Зеленський закликав до створення спеціального трибуналу у справі про агресію. Вкрай важливо, щоб винні понесли відповідальність і щоб перемогла справедливість, – уточнив Боррель.

Він запевнив, що Євросоюз разом із Україною та міжнародними партнерами працюватиме “над підтримкою створення трибуналу для розслідування та судового переслідування злочину агресії”. Боррель пояснив, що трибунал повинен мати найширшу підтримку членів ООН.

Головний дипломат Євросоюзу планує разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн представити пропозиції з цього приводу державам-членам ЄС.

Крім того, Боррель наголосив, що Росія має заплатити за повоєнну відбудову України. Країни-члени ЄС заморозили близько €19 млрд активів, що належать російським олігархам та іншим особам з оточення Кремля. Крім того, заблоковано близько €300 млрд резервів російського Центрального банку.

– Хоча заморожено і заблоковано не означає конфісковано, ми досліджуватимемо правові шляхи, щоб переконатися, що РФ заплатить за відновлення України, – підсумував Боррель.

Напередодні президент України Володимир Зеленський поінформував про документування майже 50 тис. злочинів, скоєних унаслідок російської агресії проти нашої держави. Він уточнив, що Київ приділяє особливу увагу створенню трибуналу щодо злочину агресії РФ, який доповнить потенціал Міжнародного кримінального суду.

Наприкінці жовтня генпрокурор Андрій Костін заявляв, що створення спеціального трибуналу проти РФ попередньо підтримують від 10 до 16 країн.

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Джерело: Європейська служба зовнішніх справ