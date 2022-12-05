Грудень, 05 в 15:58

В Україні внаслідок тимчасового знеструмлення затримуються в дорозі кілька пасажирських потягів.

Про це поінформували в компанії Укрзалізниця. Йдеться про поїзди сполученням:

№ 712 Київ – Краматорськ (затримка на 1 год. 40 хв);

№ 749 Київ – Ужгород (затримка на 36 хв).

Раніше сьогодні в УЗ також повідомляли про затримку потяга № 111 Київ – Ізюм на 1 год. 33 хв, однак в оновленні компанії цього рейсу вже немає.

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У компанії уточнили, що в цілому по Україні поїзди продовжують рух: станом на 15:30 більшість рейсів курсує за графіком. Водночас підготовлені резервні локомотиви.

Посадка та висадка пасажирів в умовах повітряної тривоги триває через підземні переходи.

В УЗ нагадали, що пасажири, котрі пропустять рейс через тривогу та зупинку громадського транспорту, можуть сісти на наступний рейс у тому ж напрямку без заміни квитка.

Пункти незламності на вокзалах готові в разі потреби прийняти та обігріти пасажирів.

Як відомо, 5 грудня країна-агресор РФ розпочала нову масовану ракетну атаку на Україну. Повідомляється про вибухи в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Київській, Тернопільській областях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія запускає ракети по Україні з Каспійського та Чорного морів, як із стратегічної авіації, так і з кораблів.