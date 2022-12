Гарний приклад для світу: Резніков про ідею чехів вимкнути світло посольству РФ

Очільник Міноборони України Олексій Резніков підтримав ініціативу чехів відключити світло, тепло та воду російському посольству у Празі

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Раніше в Чехії створили петицію із закликом про відключення газу, електрики та водопостачання у посольстві Росії в Празі.

It’s time for the terrorist state to get a taste of its own medicine, to get a flavour of what they are doing to the civilian population of ????????.

Great initiative by @DarPutinovi to turn off electricity and water supply to the russian embassy in Prague.https://t.co/eS8RvxtjoD

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 2, 2022