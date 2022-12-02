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Факти / Україна / Суспільство

Гарний приклад для світу: Резніков про ідею чехів вимкнути світло посольству РФ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олексій Резніков

Очільник Міноборони України Олексій Резніков підтримав ініціативу чехів відключити світло, тепло та воду російському посольству у Празі

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

— Настав час терористичній державі спробувати власні ліки, відчути смак того, що вони роблять із громадянським населенням України, – сказав він.

Раніше в Чехії створили петицію із закликом про відключення газу, електрики та водопостачання у посольстві Росії в Празі.

Зараз дивляться

За словами міністра, петиція вже набрала більше 100 тис. голосів. Резніков зазначив, що ця ініціатива може стати гарним прикладом для наших держав-партнерів у Європі та в усьому світі.

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