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Факти / Світ / Росія

До вибухів на авіабазі РФ в Енгельсі було 30 бомбардувальників-ракетоносців: супутникові знімки

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
До вибухів на авіабазі РФ в Енгельсі було 30 бомбардувальників-ракетоносців: супутникові знімки

Аерокосмічна компанія Maxar оприлюднила супутникові знімки авіабази РФ в Енгельсі до атаки неідентифікованим безпілотником.

На знімках від 3 та 4 грудня можна побачити, що на базі розміщено щонайменше 30 літаків. Це, зокрема, стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Як відомо, саме їх Росія використовує для атак України.

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Головна відмінність літаків цього типу полягає в їхній здатності відправляти смертоносні крилаті ракети з відстані понад 1000 км.

Нагадаємо, що зранку 5 грудня прогриміли вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області. Повідомляється, що безпілотник упав на злітно-посадковій смузі, через що було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-195, поранено двох людей.

Фото: Maxar

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