До вибухів на авіабазі РФ в Енгельсі було 30 бомбардувальників-ракетоносців: супутникові знімки

Грудень, 06 в 10:27

Аерокосмічна компанія Maxar оприлюднила супутникові знімки авіабази РФ в Енгельсі до атаки неідентифікованим безпілотником.

На знімках від 3 та 4 грудня можна побачити, що на базі розміщено щонайменше 30 літаків. Це, зокрема, стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Як відомо, саме їх Росія використовує для атак України.

Satellite imagery from Dec 3 & 4, 2022, of Engels air base, #Russia (before reports of explosions at the base), showing recent military activity at & near the airfield which houses a heavy bomber aviation unit, primarily comprised of Tu-95 (Bear) & Tu-60 (Blackjack) bombers. pic.twitter.com/6MvyY8R14N — Maxar Technologies (@Maxar) December 5, 2022

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Головна відмінність літаків цього типу полягає в їхній здатності відправляти смертоносні крилаті ракети з відстані понад 1000 км.

Нагадаємо, що зранку 5 грудня прогриміли вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області. Повідомляється, що безпілотник упав на злітно-посадковій смузі, через що було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-195, поранено двох людей.

Фото: Maxar