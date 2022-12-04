ЗСУ можуть ізолювати Крим наступом з Півдня та Сходу – Бен Годжес

Грудень, 04 в 15:29

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес вважає, що Сили оборони України, які наступають на Півдні та на Сході, можуть ізолювати тимчасово окупований Кримський півострів, а також перерозподілити HIMARS та іншу високоточну зброю великої дальності так, щоб завдати логістиці РФ руйнівних ударів.

Про це пишуть у новому випуску New Debate.

Годжес зазначив, що українським захисникам необхідно позбавити ЗС РФ постачання, що йде через Керченський міст.

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Крім того, звільнення правого берега Дніпра на Херсонщині надає можливість перерозподілити HIMARS та іншу високоточну зброю великої дальності.

– Це дуже важливий крок, щоб затягнути петлю навколо Криму. Контрнаступ ЗСУ в районі Херсона – це праве крило. Зусилля, які почалися на початку вересня в Харківській області, тривають у напрямку Донецька, Луганська і Маріуполя, – це ліве… Незабаром єдиним можливим способом доправити або вивезти що-небудь з Криму будуть кораблі, які, звичайно, уразливі, – пояснив Бен Годжес.

Раніше військова розвідка України повідомила, що наразі немає ознак створення потужного ударного угруповання ворога на території Білорусі.

Тим не менш, перспектива загрози застосування угруповання союзного угруповання Росії та Білорусі зберігається.

Джерело: New Debate Inc