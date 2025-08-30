Ворог систематично обстрілює територію України крилатими ракетами. Найчастіше можна зустріти повідомлення про застосування ракет Х-101, Х-555 та Калібр.

Х-101 – це стратегічна крилата ракета повітряного базування класу повітря-земля. Дальність запуску такої ракети становить близько 5 тис. км.

Вага бойової частини становить до 960 кг. Її розробили у Росії, в конструкторському бюро Радуга. Випробування ракети проводилися наприкінці 1990-х. За даними ЗМІ, ракета має лише російське комплектування.

Носіями ракет Х-101 можуть бути:

Ту-160 – по 12 ракет у двох внутрішніх відсіках.

Ту-95МС

Ракета має комбіновану систему наведення для ураження цілі: інерційна система з оптико-електронною корекцією, а в кінцевій ділянці використовується самонаведення. Х-101 отримує комплексну інформацію і за маршрутом, і за координатами цілі.

Особливість Х-101 у тому, що вона має непрогнозовану траєкторію, тобто може змінити ціль навіть після запуску, на відміну від озброєння попередніх поколінь.

Крім того, ракету важко вирахувати, перехопити та збити ППО. Під час її розробки використовували технології зниження помітності радіолокації.

Ракета Х-101 – швидкість, тактико-технічні характеристики:

Швидкість ракети – до 720 км/год.

Вага – приблизно 2 400 кг.

Маса бойової частини – 960 кг.

Довжина – 7,4 м.

Максимальна дальність – від 3 тис. до 5 500 км за різними даними.

Крім того, ракета має ядерний варіант – Х-102 з термоядерним зарядом потужністю 250 кт або 1 Мт.

Х-101 вважають однією з найтехнологічніших ракет, які є на озброєнні країни-терориста. Коштує російська ракета Х-101 близько $13 млн.

Застосування в Україні

Вперше ворог застосував Х-101 6 березня 2022 року. Окупанти запустили їх для авіаударів по аеропорту у Вінниці та по військовому аеродрому в Гавришівці. Одну ракету було збито з кулемета.

Згодом, 23 квітня, шістьма ракетами Х-101 було обстріляно Одесу. Тоді українська ППО збила два снаряди. Внаслідок обстрілу вісім людей загинули, серед них було тримісячне немовля.

10 жовтня Росія випустила по території України приблизно 84 крилаті ракети і 24 безпілотники. Середня загальна вартість ракет і безпілотників коливається від $400 млн до $700 млн.

За тиждень, 11-18 жовтня, окупанти знову атакували Україну. Серед запущених ракет були і Х-101.

Утім, 15 листопада Росія перевершила масовану ракетну атаку 10 жовтня. Окупанти випустили по території України близько 100 ракет, серед яких були і крилаті Х-101. Традиційно їх запустили з району Каспію та Ростовської області, Волгодонськ.

У ніч на 1 травня Росія завдала чергового удару по Україні. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

18 вересня РФ атакувала Україну ракетами Х-101/Х-555/Х-55.

Вранці 29 грудня 2023 року війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні. Окупанти запустили 158 повітряних цілей, зокрема й крилаті ракети повітряного базування Х-101. Повітряні сили ЗСУ знищили 114 цілей.

8 січня 2024 року під час масованого обстрілу України росіяни випустили 51 ракету, з них 24 – ракети Х-101/Х-555/Х-55. Повітряні сили знищили 18 крилатих ракет.

Ворог застосовував крилаті ракети Х-101 і під час подальших обстрілів. Зокрема, у ніч на 8 липня 2024 окупанти запустили по Україні чотири Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Силам ППО вдалося знищити три ракети.

26 серпня 2024 року РФ здійснила одну з найбільших ракетно-дронових атак на Україну за час повномасштабної війни. Серед іншого ворог запускав і крилаті ракети Х-101.

